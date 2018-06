As curiosidades da cimeira para lá da diplomacia pura e dura

Donald Trump e Kim Jong-un fizeram História ao apertarem a mão, ao sentarem-se lado a lado e assinarem uma declaração conjunta. Mas nem só de diplomacia pura e dura se faz uma cimeira, como provaram as interações entre os dois líderes captadas pelas câmaras — e as que envolveram terceiros, desde a filha do Presidente, passando por uma cantora de uma girlsband coreana e indo até às lágrimas do ex-basquetebolista Dennis Rodman.

A primeira selfie de Kim

Ainda antes de a cimeira começar, na noite anterior, o líder norte-coreano aproveitou para passear pelas ruas de Singapura, acenando aos turistas e tirando até a sua primeira selfie conhecida, com o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Vivian Balakrishnan. O acontecimento foi amplamente noticiado nos media estatais norte-coreanos — fez capa do principal jornal do país, o Rodong Sinmun, e a agência KCNA falou num passeio para aprender sobre “o desenvolvimento social e económico de Singapura”.

Uma fotografia para parecerem “bonitos e magros”

A parte mais difícil já tinha passado, com as principais reuniões a ficarem para trás. Faltava apenas o almoço de trabalho para as duas delegações darem por concluídos os trabalhos. Foi nesse preciso momento, antes de enterrarem o dente em iguarias como cocktail de camarão e pepino coreano recheado, que Donald Trump lançou uma pergunta curiosa aos fotógrafos: “Já tiraram todos uma boa fotografia para parecermos bem e bonitos e magros?”, questionou.

O comentário é especialmente embaraçoso se recordarmos que, ainda não há muito tempo, o Presidente norte-americano aproveitou para chamar “baixo e gordo” a Kim Jong-un num tweet, depois de este o ter apelidado de “velho”.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

A exibição da limousine

Depois do almoço e de um passeio a dois, Trump e Kim aproveitaram para trocar algumas palavras entre as duas delegações. O ambiente parecia amigável, entre sorrisos, quando Trump aproveitou para exibir a Kim a sua limousine blindada — conhecida como “A Besta” —, abrindo a porta e mostrando o interior.

Trump showed Kim his limo, known as 'the beast.' He even popped the door to give him a peek inside — Zeke Miller (@ZekeJMiller) June 12, 2018

A cantora de girlsband tornada diplomata

Hyon Song-wol é cantora da girlsband norte-coreana Moranbong, cujos membros terão sido escolhidos pelo próprio Kim Jong-un. Há rumores de que Hyon e Kim terão sido namorados no passado ou que ainda mantêm algum tipo de relação amorosa.

Talvez isso ajude a perceber porque razão uma cantora — agora apelidada pelos media norte-coreanos de “política” — fazia parte da delegação norte-coreana em Singapura. E não é a primeira vez que tal acontece: Hyon já esteve na Coreia do Sul durante os Jogos Olímpicos de Inverno.

O provérbio chinês falsificado

“Aqueles que dizem que algo não pode ser feito não devem interromper os que estão a fazê-lo.” Foi este “provérbio chinês” que Ivanka Trump tweetou umas horas antes do início do encontro — e que provocou sururu nas redes sociais chinesas. Tudo porque, aparentemente, não há nenhum “provérbio chinês” assim. Seria uma piada para Pequim?

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 11, 2018

As lágrimas do ex-basquetebolista injustiçado e o sentido de humor do “Pai da BBC”

O antigo basquetebolista Dennis Rodman, conhecido por ter passado bastante tempo com Kim Jong-un (um conhecido fã de basquetebol), falou em direto para a CNN durante a cimeira e partilhou a sua emoção com os telespectadores.

“Obama nem sequer me deu tempo do seu dia. Eu disse-lhe ‘tenho algo a dizer sobre a Coreia do Norte’ e ele ignorou-me”, afirmou, com lágrimas a escorrerem pela cara. Este momento é por isso para Rodman o retificar de uma injustiça. E sobre Kim, o basquetebolista aproveitou para explicar que é “como um miúdo grande, apesar de ser pequeno”.

Speaking with CNN’s @chriscuomo while wearing a “Make America Great Again” hat, former NBA star @dennisrodman describes his relationship with North Korean leader Kim Jong Un and his hopes for the country https://t.co/oaMBT2GQ3n pic.twitter.com/YjNf7ZI9Ky — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) June 12, 2018

Quem reagiu com humor ao comentário de geopolítica de Rodman foi Robert Kelly — o especialista em relações inter-Coreias que ficou conhecido o ano passado em todo o mundo depois de o seu filho ter interrompido uma entrevista em direto para a BBC.

“O Pai da BBC? Esse tipo ainda dura?”, comentou no Twitter. “Prefiro o Rodman, muito obrigado”, escreveu, revelando um sentido de humor apurado. Kelly comentou toda a cimeira para a BBC, em direto — e desta vez sem nenhuma criança a interromper-lhe o raciocínio.

BBC Dad? That guy still riding that a year later? Good grief. What a hack. I’ll take Rodman, thank you very much. https://t.co/myITkrEb0b — Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) June 12, 2018

