Bruno de Carvalho revela mensagens trocadas com Gelson, Bruno Fernandes e agente de Bas Dost

Bruno de Carvalho revelou, esta terça-feira de manhã, mensagens trocadas entre ele e o agente do jogador Bas Dost e os jogadores Bruno Fernandes e Gelson Martins, que esta segunda-feira apresentaram as respetivas cartas de rescisão. Uma das imagens foi minutos depois apagada pelo presidente do Sporting e republicada mais tarde com um retângulo negro a ocultar o número de telefone do primo de Gelson.

“Porque vivemos num mundo de enganos que necessitam de verdades”, assim justifica o presidente do Sporting a divulgação das mensagens através do post publicado às 11h31 no Facebook, onde se lê também o seguinte:

Serviços continuam prontos para receber qualquer pedido de AG destitutiva e nós prontos para receber as cartas, em conformidade com o que mencionei ontem, dos 6 jogadores que rescindiram, para pedirmos demissão imediata. Mas, porque vivemos num mundo de enganos que necessitam de verdades: Mensagens trocadas entre mim e o agente de Bas Dost dia 22.5 2018 e Bruno Fernandes e Gelson Martins dia 5.6.2018 Datas das cartas de rescisão: Bas Dost – fim das férias 21.6, carta data 11.6; Bruno Fernandes – carta data 8.6; Gelson – carta data 6.6

SMS trocadas com Bruno Fernandes

Nas SMS trocadas com o jogador Bruno Fernandes, antes do dia 5 de junho, às 18h08 e às 19h24, Bruno de Carvalho manda um “forte abraço” e diz que são todos “família”. A mensagem mais recente mostra o presidente do clube a perguntar ao jogador se “tem alguma dúvida para esclarecer”, depois de uma conversa com o empresário deste.

Um forte abraço com muita amizade Bruno de Carvalho (calma que têm 3.5 milhões de pessoas ao vosso lado a lutar com vocês – eu estou a lutar por vocês!!!)”, enviada às 18h08. “SOMOS FAMÍLIA! FRUSTRADOS MAS SEMPRE JUNTOS! QUERIA ESTAR AÍ COM VOCÊS PARA VOS DAR UM FORTE!”, enviada às 19h24. “Caríssimo. Espero que estes tempos estejam a correr bem. Qualquer problema é só dizer para tomarmos medidas. Ainda ontem estivemos a falar com o teu empresário. Tens alguma dúvida que queiras esclarecer? Forte abraço, Bruno de Carvalho”, enviada no dia 5 de junho.

A isso, o jogador responde:

Boa tarde, presidente, já estou a par de tudo através do meu empresário.

Obrigado e um abraço.

SMS trocadas com Gelson Martins

A mesma pergunta é colocada a Gelson Martins, no dia 05 de junho, às 15h13:

Caríssimo. Espero que estes tempos estejam a correr bem. Qualquer problema é só dizer para tomarmos medidas. Ainda ontem estivemos a falar com o teu empresário. Tens alguma dúvida que queiras esclarecer? Forte abraço, Bruno de Carvalho”.

Duas horas e meia depois, às 17h56, o presidente insiste com uma segunda mensagem, onde se oferece para ajudar Rúben. Será, tudo indica, Rúben Semedo, ex-jogador do Sporting, que em fevereiro foi acusado de tentativa de homicídio.

Jorge Jesus chegou a chamar a Rúben Semedo “o futuro da Seleção Nacional”, mas o atleta teve vários problemas com a justiça espanhola, incluindo três detenções em quatro meses. Após a detenção de Semedo, ex-jogador do Villareal, Gelson Martins dedicou um golo, também em fevereiro de 2018, ao amigo e mostrou uma t-shirt onde se lia “Contigo até ao fim do mundo RS35”.

Semedo encontra-se em prisão preventiva desde 22 de fevereiro. Em maio foi negado um recurso, pelo que se desconhece quando será libertado e quando poderá voltar a jogar futebol profissional.

Allo Gelson? Leste a minha mensagem? Já agora um assunto que me está a preocupar: o Ruben precisa de ajuda do Sporting? Podemos ajudar e se o clube dele quiser podemos te-lo emprestado na próxima época para o ajudar desportivamente em família que é o Sporting. Precisa? Forte abraço Bruno de Carvalho

Seguem-se duas mensagens, não disponíveis para consulta, uma vez que foram apagadas no Whatsapp pelo próprio Gelson Martins — às 21h29 e 21h30 do mesmo dia.

Ainda nesse dia, às 22h17, Gelson responde:

Neste momento o meu foco é a seleção. Entre em contacto com o meu primo que ele está em sintonia comigo.

No dia seguinte, que corresponde à passada sexta-feira, Gelson insiste, às 13h55:

Boa tarde sr. presidente viu a minha msg?

Bruno de Carvalho responde:

Vi sim. O Carlos vieira da Administração vai ligar. Forte abraço e boa sorte na seleção.

SMS trocadas com o agente do Bas Dost

Nas SMS trocadas com o agente Gunther Neuhaus, no passado dia 22 de maio, escreve que Bas Dost está “devastado” e que a presente situação é de uma “injustiça brutal”. As mensagens iniciada pelo presidente do Sporting mostram que o mesmo está preocupado a saída de Bas Dost, que rescindiu o contrato esta segunda-feira.

Olá Bruno, a única coisa que consigo dizer neste momento é: o Bas está devastado, isto nunca deveria ter-lhe acontecido. É uma injustiça brutal, ele não merece isto. Ele já não confia em ninguém. Ele foi de férias e, quando voltar, falarei com ele sobre a situação. Por agora, ele não vai fazer qualquer comunicado para a imprensa”, lê-se na resposta do agente.

Perante estas palavras, Bruno de Carvalho garante que as condições de segurança foram “melhoradas” e que os “criminosos já estão na cadeia”. “Isto nunca mais vai voltar a acontecer”, garante o presidente do clube leonino.

Continuar a ler