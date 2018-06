Homem armado faz três reféns em Paris. Um deles será uma mulher grávida.

Um homem armado terá feito três reféns num edifício da rua des Pétites-Ecuries, em Paris. As autoridades francesas já estão no local. As mesmas apontam que, “nesta fase”, não há nada que permita relacionar a situação com um possível ataque terrorista, segundo o Huffington Post. Fontes policiais afirmaram ainda ao Le Parisien que um dos reféns será uma mulher grávida.

Intervention policière en cours 45 rue des petites écuries a Paris. Personnes retranchées motif inconnu pic.twitter.com/4jfD3kLMxj — Philippe Grasset (@PGrasset1) June 12, 2018

Segundo o Le Parisien, um indíviduo barricou-se num edifício situado no 10º quarteirão da rua francesa, alegando estar “armado com uma bomba e uma pistola” e avisando que “não queria carros de polícia por perto.” O atacante terá ainda pedido que as autoridades francesas contactassem a embaixada iraniana, “para escrever um texto para endereçar ao governo francês.”

Segundo o jornal, dois dos reféns estarão de boa saúde e o terceiro em condição grave. O indivíduo terá ainda garantido que tem um cúmplice no exterior.

Donc tout est bloqué autour de La rue des petites écuries #75010. On parle d'un homme armé et retranché. Quartier à éviter. pic.twitter.com/84ilL9E5X3 — P Choppin de Janvry (@PaulCdeJ) June 12, 2018

ALERT: There are reports of a security incident in the Rue des Petites Ecuries in the 10th arrondissement of #Paris. Avoid the area and seek shelter if in vicinity. Follow advice of French security personnel. — U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) June 12, 2018

