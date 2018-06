Jazz invade Aldeias do Xisto no verão com concertos e residência artística

O jazz volta a ser presença na animação das Aldeias do Xisto durante o verão, com concertos de artistas nacionais e estrangeiros e uma residência artística, num evento que procura cruzar aquele género musical com a identidade cultural das localidades.

O XJazz começa no sábado e decorre até 1 de setembro, abrangendo as quatro unidades territoriais das Aldeias do Xisto, num evento produzido pela ADXTUR — Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto e pelo Jazz ao Centro Clube (JACC).

A nova temporada deste programa artístico arranca no sábado, na aldeia de Figueira (Proença-a-Nova), recebendo o italiano Paolo Angeli, que, a partir da guitarra, “constrói todo um folclore imaginário do mediterrâneo”, informou o JACC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Em julho, os franceses Roberto Negro e Émile Parisien, “dois dos jovens músicos mais celebrados do jazz europeu”, visitam a aldeia Sobral de São Miguel (Covilhã), refere o JACC, antevendo que o concerto de dia 14 seja “um dos pontos altos da temporada 2018 do XJazz”.

Pela Aldeia das Dez (Oliveira do Hospital), o vencedor do Prémio de Composição Bernardo Sassetti, Pedro Melo Alves, vai realizar uma residência artística durante a primeira quinzena de agosto, que culminará com um concerto no dia 11 desse mês naquela localidade.

Também em agosto, o XJazz vai à Casa das Artes de Miranda do Corvo, onde no exterior do edifício atuará, no dia 18, o Synesthesia Sextet, “composto pelos jovens instrumentistas que arrebataram o prémio de melhor combo atribuído na 16.ª Festa do Jazz”, em março.

A edição do XJazz deste ano termina na aldeia de Gondramaz, também em Miranda do Corvo, com uma atuação dos irmãos Bruno e André Santos, a 1 de setembro. O coordenador da ADXTUR, Rui Simão, sublinha a forma como esta iniciativa promove a criatividade, ao mesmo tempo que permite que esteja “ancorada” nos lugares que a recebem.

“O caráter bucólico confere outro tipo de estímulos aos criativos”, disse à agência Lusa Rui Simão, referindo que o XJazz tem tido “muito bons resultados”, seja pelo resultado artístico final, seja “pelo sentimento de pertença e de apropriação pela comunidade que acolhe”.

O coordenador da ADXTUR salienta ainda que, para além do XJazz, são esperados vários eventos e iniciativas para garantir animação constante nas Aldeias do Xisto durante o verão. “O verão vai ser muito diverso e muito rico”, afirmou.

