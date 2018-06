Luís Filipe Vieira admite “fazer uma pequena loucura” e contratar jogadores que rescindiram com o Sporting

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, admite estar interessado nos futebolistas que rescindiram com o Sporting ao ponto de “fazer uma pequena loucura”.

Este ano vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia fazer. Mas vou fazer. Não interessa se é o Bruno, se é o António ou o Joaquim. Há 25 anos brincaram connosco”, disse Luís Filipe Vieira em plena Assembleia Geral, na madrugada de terça-feira, citado pelo jornal A Bola.

O presidente do Benfica referia-se ao “verão quente” de 1993, quando Paulo Sousa e Pacheco rescindiram com o Benfica, tendo em conta os salários em atraso, e foram posteriormente contratados pelo Sporting, um gesto que o rival direto parece não ter esquecido.

Em Assembleia Geral, Luís Filipe Vieira disse que vai tentar contratar um dos jogadores que estão de saída do clube leonino. O mesmo jornal garante, na respetiva edição impressa, que o Benfica poderá avançar com uma proposta de 4 milhões de euros a Bruno Fernandes, médio que faz parte dos 23 da Seleção Nacional no Campeonato do Mundo.

Também Gelson Martins está na mira do Benfica, ainda que a sua contratação seja mais complicada de assegurar. Segundo A Bola, Gelson Martins está a ser cobiçado por clubes tão grandes como o Arsenal e o Tottenham. Ainda assim, o Correio de Manhã fala em “negociações avançadas” e refere que o jogador e um representante do Benfica se encontraram na passada sexta-feira, na véspera da seleção portuguesa partir para a Rússia, num hotel em Lisboa.

Os sócios do Benfica parecem concordar com Vieira. Na Assembleia Geral desta segunda-feira, alguns deles pediram a Rui Costa as contratações de Bruno Fernandes e Gelson Martins. “Ó Rui, vai buscar estes e depois vendemos, que o Domingos Soares de Oliveira fica contente”, disse um dos presentes, citado pelo Record.

As cláusulas de rescisão dos quatros jogadores que deixaram o Sporting — 265 milhões ao todo –, ficam sem efeito; a mais alta era precisamente a de Bruno Fernandes. Ainda esta segunda-feira, Bruno de Carvalho garantiu que, se todos os jogadores regressarem ao clube (incluindo Rui Patrício e Podence) e continuarem a jogar caso haja eleições e o atual presidente volte a vencer, ele toma a iniciativa de apresentar a demissão.

