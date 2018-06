Netflix esteve em baixo em todo o mundo durante alguns minutos

A Netflix esteve esta segunda-feira em baixa em todo o mundo durante alguns minutos, naquela que terá sido numa das maiores paragens que o serviço teve desde que foi criado. De acordo com o The Independent, durante este período, os assinantes do mundo inteiro não puderam assistir a qualquer conteúdo naquela plataforma. Em vez do streaming normal, apareceu a seguinte indicação: “Erro da Netflix: Neste momento não é possível realizar a operação”.

A própria Netflix admitiu no Twitter a existência de “problemas de streaming em todos os dispositivos”, anunciando que estava a “investigar o problema” e pedindo “paciência” aos utilizadores.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience. — Netflix CS (@Netflixhelps) June 11, 2018

O problema na transmissão em streaming, através da Internet, foi entretanto resolvido adiantou a Netflix menos de uma hora depois de ter reconhecido a existência de falhas.

The streaming issues we reported earlier have now been resolved. Thank you for your patience, and as always, happy streaming! — Netflix CS (@Netflixhelps) June 11, 2018

O Observador acedeu à Netflix em Portugal e confirmou que a plataforma esteve em baixa, mas minutos depois tudo voltou ao normal. A Geekwire também noticiou que a Netflix foi abaixo em todo o mundo e citou Rob Toledo, editor-chefe do site de notícias de streaming Exstreamist, que classificou a interrupção como “a maior” a que já assistiu.

A Netflix tem cerca de 125 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Continuar a ler