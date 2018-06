O fado entrou no espólio do Hard Rock Cafe. Como? Com um vestido de Ana Moura

Até agora, o fado era um dos géneros musicais ausente do espólio internacional do Hard Rock Cafe, que conta com 88 mil peças de artistas de todo o mundo, alguns dos quais Madonna, The Rolling Stones e Elvis Presley. Tudo mudou esta segunda-feira, dia 11 de junho: a fadista Ana Moura doou ao Hard Rock Cafe lisboeta o vestido que usou quando apresentou o seu disco Desfado nos coliseus nacionais, em 2013.

A doação é o ponto alto das celebrações dos 15 anos de existência do Hard Rock Cafe Lisboa, um dos 182 Hard Rock Cafes do mundo. O vestido é uma criação de Katty Xiomara e foi com ele que a fadista e cantora se apresentou nos concertos de apresentação do disco que a projetou dentro e fora de portas. Desfado é aliás “o disco mais vendido da última década em Portugal, com seis galardões de platina”, refere a Sons em Trânsito, agência que promove a cantora.

À imprensa, a cantora deu os parabéns ao espaço lisboeta pelo 15º aniversário e defendeu que “o Hard Rock Cafe faz parte do imaginário coletivo de todos nós.”

É uma referência musical de entretenimento da cultura Ocidental. Ter um vestido meu exposto no Hard Rock de Lisboa é uma honra que jamais ousei sonhar.”

Já Marian Fitzgerald, diretora geral do Hard Rock Cafe lisboeta, sublinhou que se trata de uma “introdução única do estilo musical mais português e património imaterial da humanidade – o Fado.” E acrescenta: “Não esquecendo as suas atuações junto das maiores referências do rock e pop internacionais, como os The Rolling Stones e Prince, a Ana Moura tem um distinto percurso no mundo da música e representa a atitude que o Hard Rock tem em Portugal: um gosto local, com impacto global.”

[Ana Moura com o vestido que doou ao Hard Rock Cafe Lisboa, esta segunda-feira:]

O processo formal de inserção do vestido no espólio internacional do Hard Rock Cafe obriga a que a peça viaje agora “para os Estados Unidos da América para autenticação”, refere a agência. “Em breve”, regressará a Portugal e ficará exposto no Hard Rock Cafe em Lisboa.

