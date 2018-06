Polónia encerra preparação para o Mundial com goleada sobre a Lituânia

A Polónia goleou esta terça-feira a Lituânia por 4-0, no último particular antes do Mundial 2018 de futebol, enquanto o Japão bateu o Paraguai por 4-2, encerrando também a preparação para o campeonato do mundo.

Um “bis” de Robert Lewandowski, aos 19 e aos 33 minutos, abriu o caminho para a goleada polaca em Varsóvia, antes de Kownacki fazer o 3-0, aos 70, e Jakub Blasczykowski fixar o resultado final, de grande penalidade, aos 82.

A Polónia está inserida no grupo H, com jogos frente ao Senegal, no dia 19, Colômbia, no dia 24, e Japão, em 28. A formação nipónica também encerrou hoje a preparação para o torneio, em Innsbruck, batendo o Paraguai por 4-2.

O Paraguai adiantou-se no jogo com um remate à meia volta de Óscar Romero, de fora da área aos 32 minutos, antes de Takashi Inui ‘bisar’ na partida, das duas vezes a passe de Kagawa, aos 51 e aos 63, e virar o resultado.

Um autogolo de Santander, aos 77, aumentou a vantagem dos asiáticos, mas Richard Ortiz reduziu aos 90, antes de Kagawa estabelecer o 4-2 final, no primeiro minuto de descontos.

Continuar a ler