Portugal é o 4º país com mais casos de demência, segundo relatório da OCDE

Um novo relatório sobre a demência publicado esta terça-feira pela OCDE, coloca Portugal no quarto lugar, apenas atrás da Alemanha, Itália e Japão. A OCDE sugere ainda, no mesmo relatório, que prevê que em 2037 o país suba para a terceira posição do grupo.

O número de pessoas com demência nos países da OCDE chegou perto dos 19 milhões de pessoas em 2017. O envelhecimento da população e a ausência de programas de deteção da doença mencionados no relatório, poderão justificar as projeções feitas para Portugal para 2037, apesar do crescimento ser generalizado.

“Os custos financeiros da demência são imensos”, destaca o relatório. Segundo estimativas da Associação Internacional da Doença do Alzheimer, os custos médicos e sociais atingem o valor de 1 trilião de dólares. Portugal, de acordo com o documento, é o 2º país da OCDE com menor densidade de especialistas de acordo com a população e não possui linhas de orientação para lidar com o problema.

A percentagem de prevalência de demência em pessoas entre os 60 e 64 anos é relativamente reduzida, fixando-se em 1%. Mas esta percentagem salta para os 40% quando a população analisada tem uma idade superior a 90. O aumento da população com mais de oitenta anos de idade, leva a OCDE a estimar que o número de pessoas vítimas da doença chegue aos 41 milhões em 2050.

