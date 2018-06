Principal conselheiro económico de Donald Trump sofre ataque cardíaco

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta madrugada que o seu principal conselheiro económico, Larry Kudlow, sofreu um ataque cardíaco e está a ser tratado num hospital militar.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, Kudlow encontra-se “em recuperação” depois de ter sofrido um ataque cardíaco “leve”.

“O nosso grande Larry Kudlow, que tem trabalhado tanto no comércio como na economia, acaba de sofrer um ataque cardíaco”, escreveu Trump na rede social Twitter, minutos antes de se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Singapura.

Kudlow, diretor do Conselho Económico Nacional, acompanhou o Presidente norte-americano no Canadá, a semana passada, na cimeira do G7. A reunião dos sete países mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) foi dominada pelas medidas comerciais unilaterais dos Estados Unidos.

Após a reunião, quando Trump acusou Trudeau de ser “fraco” e “muito desonesto”, Kudlow foi ainda mais longe ao afirmar que o primeiro-ministro canadiano tinha “apunhalado pelas costas” a administração de Trump, na questão das taxas alfandegárias.

