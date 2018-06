Lopetegui despedido da seleção espanhola depois de anúncio de saída para o Real Madrid

A dois dias do primeiro jogo da seleção, contra Portugal, o treinador espanhol Julen Lopetegui foi demitido do cargo de selecionador, depois de notícias de que irá para o Real Madrid. A decisão foi comunicada pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, em conferência de imprensa.

Luis Rubiales disse que só soube que Lopetegui iria trocar a seleção pelo Real Madrid cinco minutos antes do anúncio oficial feito pelo clube merengue: “Não se podem fazer as coisas desta maneira. Fomos obrigados a tomar esta decisão”.

???? @LuisRubiales: "La @SeFutbol es el equipo de todos los españoles. No se pueden hacer las cosas de esta manera, a 2-3 días del Mundial. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión" https://t.co/30CN3tBenV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2018

“Se alguém quiser iniciar alguma relação com um trabalhador da federação, tem que falar com o trabalhador mas também com a federação. É algo básico, porque é a equipa de todos os espanhóis”, disse Rubiales. “Na federação não podemos não cumprir com os nossos próprios valores. É uma situação difícil e dolorosa”, acrescentou.

???? @LuisRubiales: "Si alguien quiere entablar una relación con un trabajador de la @rfef, tiene que hablar con el trabajar, pero también con la @rfef. La @SeFutbol es lo más importante que tenemos, y un Mundial es la cita máxima" https://t.co/30CN3tBenV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2018

O presidente disse que “é um duro golpe” mas que a equipa já está pronta e focada no treino desta quarta-feira à tarde e afirmou que os capitães de equipa lhe transmitiram o seu “compromisso máximo” apesar da situação. Luis Rubiales não anunciou quem será então o selecionador de Espanha no Mundial mas informou que os responsáveis da federação “vão tentar mexer o menos possível”.

Julen Lopetegui assumiu o comando da seleção espanhola em 2016. Antes também já tinha passado pelas seleção jovens de Espanha, ganhando dois europeus de sub-19 e um europeu de sub-21. O treinador espanhol também treinou o FC Porto durante uma época e meia, entre 2014 e 2016, e não ganhou qualquer troféu.

