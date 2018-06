Marcelo foi à Feira do Livro e quem lá estava formou filas para tirar selfies

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no encerramento da Feira do Livro, em Lisboa, na tarde desta quarta-feira. E quem lá estava não quis perder a oportunidade de tirar uma fotografia com o Presidente da República. As filas para tirar uma selfie com Marcelo são visíveis em publicações feitas nas redes sociais. Houve pessoas que chegaram a esperar 1h40 para tirarem uma fotografia.

Um Presidente na Feira do Livro: 1h40 numa fila para tirar uma selfie com Marcelo. (Hoje, na Feira do Livro de Lisboa, testemunho de João Gonçalves no Facebook.) . Leia original aqui https://t.co/5yBULfznLk pic.twitter.com/HG2sbOQyjO — Plataforma Cascais (@PlatafCascais) June 13, 2018

Único! Fila para tirar uma fotografia com Marcelo Rebelo de Sousa, ao fim da tarde, na Feira do Livro de #Lisboa pic.twitter.com/Jf3H1e8mBO — Rui Castro (@RJCastro) June 13, 2018

A Feira do Livro de Lisboa começou a edição deste ano a 21 de maio, no Parque Eduardo VII, e encerrou esta quarta-feira. Contou com 294 pavilhões espalhados ao longo da alameda (mais oito do que em 2017) e 626 editoras e marcas editoriais representadas (mais 25 do que no ano passado).

A edição deste ano contou com um “Espaço Selfie“, um local para tirar e partilhar fotografias panorâmicas da cidade, dois pontos de carregamento para telemóveis e uma nova coleção de merchandising.

