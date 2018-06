O segredo da seleção inglesa no Mundial: chá mate da América do Sul

Em 1640, D. João IV foi aclamado rei de Portugal depois de reconquistar a soberania perdida para a coroa espanhola em 1581. Dois anos antes, em 1638, nascia em Vila Viçosa Catarina de Bragança, a segunda filha de D. João, então ainda somente Duque de Bragança, e da sua mulher, Luísa de Gusmão. Em 1662, para reforçar a aliança entre Portugal e Inglaterra, Catarina casou o rei inglês Carlos II e tornou-se rainha de Inglaterra, Escócia e Irlanda. Com ela, levou folhas de chá: o produto era popular entre a corte portuguesa devido à rota comercial com a China, através de Macau. Habituada a beber chá diariamente, manteve a rotina em Londres e implementou uma das características que, atualmente,… descreve os britânicos.

E parece que a história teima em repetir-se. Depois de uma princesa portuguesa ter levado para Inglaterra uma das principais rotinas dos habitantes daquele país – o chá das cinco – agora foi um treinador argentino que voltou a levar folhas de chá para Terras de Sua Majestade. Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, habituou os seus jogadores a beber chá mate – uma variante que tem origem no Paraguai mas é muito popular na Argentina e no Brasil.

De acordo com o Telegraph, os jogadores internacionais do Tottenham transportaram o hábito para o estágio da seleção inglesa e a equipa de Gareth Southgate vai contar com a ajuda do chá mate para a concentração. “No Tottenham, vários jogadores começaram a beber. Agora estou um pouco viciado. Temos lá muitos argentinos e começámos a beber com eles. Eu e o Danny Rose levámos um pouco para seleção”, explicou Eric Dier, antigo jogador do Sporting.

Além de Dier e Rose, também Dele Alli – médio do Tottenham e uma das estrelas da seleção inglesa – se rendeu ao chá: “Adoro! Mas o Eric é que o faz para mim porque eu não sei”, contou o jogador de 22 anos ao Telegraph.

O chá mate é feito com folhas soltas, apanhadas do chão, que caem de uma planta chamada yerba mate. Tradicionalmente, as folhas são secas, cortadas e mergulhadas em água quente antes de serem filtradas. A água tem de estar quente mas não pode estar a ferver. O chá é preparado numa espécie de cabaça oca e tem de ser bebida com uma palhinha de metal, a bombilla.

Jo Travers, um nutricionista britânico, explicou ao Telegraph que o chá mate tem vários benefícios incluindo propriedades “anti-oxidantes e anti-inflamatórias”, um pouco como o chá verde. “Tem mais cafeína do que uma chávena de chá normal, o que ajuda a reduzir a perceção da dor e pode ser útil no exercício físico porque dá um boost de energia e foco. Ambos são úteis se formos um jogador de futebol internacional”, detalhou Jo Travers.

Lionel Messi, Neymar, Diego Maradona e até o Papa Francisco, todos sul-americanos, são algumas das personalidades que já afirmaram publicamente que consomem chá mate regularmente.

Parece que Inglaterra está destinada a consumir chá que é levado por estrangeiros para o país.

