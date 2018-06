Presidente do conselho de administração da Guess demite-se por conduta sexual imprópria

Paul Marciano, presidente executivo do conselho de administração (executive chairman) da Guess e um dos fundadores da marca de roupa americana, demitiu-se do cargo depois de uma investigação que concluiu que “cometeu erros de julgamento nas suas comunicações com modelos e fotógrafas” enquanto estava em funções.

Marciano, contudo, ficará no conselho de administração da empresa e será substituído na presidência pelo irmão, Maurice, um dos quatro membros da família que fundou a empresa (os outros são Georges e Armand Marciano), aponta a agência de notícias Reuters.

A polémica em volta das ações de Paul Marciano enquanto presidente executivo do conselho da administração da empresa — muito famosas nos anos 1990 pelas suas calças de ganga jeans — surgiu em fevereiro, quando a modelo e atriz Kate Upson acusou Marciano de usar o poder que detinha sobre as mulheres que trabalharam para a marca para as assediar.

It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo — Kate Upton (@KateUpton) January 31, 2018

As acusações foram negadas mas deram origem à abertura de uma investigação. Esta, segunda a própria marca, permitiu concluir que muitas das alegações (“que incluíam comentários e mensagens inapropriadas e avanços indesejados” do chairman executivo da empresa) não podiam ser corroboradas. Contudo, a investigação concluiu que, “em certas ocasiões”, Marciano cometeu erros na forma como comunicou com algumas das mulheres que trabalharam para a marca.

