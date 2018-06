Robbie Williams e Ronaldo ‘Fenómeno’ juntos na abertura do Mundial

O cantor britânico Robbie Williams vai atuar no abertura do Mundial, que começa esta quinta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscovo. O cantor britânico vai ser acompanhado durante a atuação musical pela soprano russa Aida Garifullina.

Robbie Williams diz que está “muito feliz” por atuar na abertura da competição. “Já fiz muita coisa na minha carreira, e abrir o Mundial para 80 mil pessoas no estádio e milhões por todo o mundo é um sonho de criança. Gostávamos de convidar os fãs de futebol e de música a celebrar connosco na Rússia, no estádio, ou ligando as televisões um pouco mais cedo para um espetáculo inesquecível”, disse o cantor.

Também Ronaldo ‘Fenómeno’ vai estar presente, levando a taça que será levantada pelo vencedor no dia 15 de julho. “O jogo de abertura é sempre um momento simbólico — é o momento em que percebes que o grande momento pelo qual se esperou durante quatro anos finalmente chegou”, disse o antigo avançado brasileiro.

A cerimónia deste ano vai começar mais perto do início do jogo, cerca de 30 minutos antes de Rússia e Arábia Saudita darem o pontapé de saída, marcado para as 16h em Portugal.

