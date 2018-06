Trump diz que De Niro tem um QI muito baixo. “Levou demasiados murros na cabeça de pugilistas a sério”

O presidente dos Estados Unidos da América já reagiu no Twitter ao grito de Robert de Niro durante a cerimónia de entrega dos prémios Tony, que distinguem o melhor do teatro que se faz na Broadway. Na cerimónia, que decorreu em Nova Iorque, o ator grito “Fuck, Trump!”, em português “Que se f… o Trump.” Na resposta, Trump também não foi comedido, dizendo que De Niro “tem um QI muito baixo.”

“Acho que ele [De Niro] não percebe que a economia nunca esteve tão bem e que os níveis de emprego estão mais altos do que nunca e que muitas empresas estão a voltar ao país. Acorda Punchy!”. A expressão punchy tem duplo sentido: tanto significa “pugilista medíocre” como descreve alguém pouco são mentalmente, que age como um louco.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018