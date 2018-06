Vencedor do Prémio Literário UCCLA/Novos Talentos apresentado esta quarta-feira na Feira do Livro

O livro de poesia “Equilíbrio Distante”, de Óscar Ruben Maldonado, vencedor do Prémio Literário UCCLA-Novos Talentos, Nova Obras em Língua Portuguesa, é apresentado hoje, na Feira do Livro de Lisboa. A obra, editada pela Bela e o Monstro, é apresentado às 18:00, no auditório da APEL, no Parque Eduardo VII, numa sessão que conta com a participação, entre outros, de Germano de Almeida, Prémio Camóes 2018, que fez parte do júri, e de Rui Lourido, coordenador cultural da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA).

Oscar Ruben Lopez Maldonado, de 48 anos, é natural do Paraguai e, atualmente, reside em São Paulo, no Brasil. Esta é a 3.ª edição do prémio, à qual se apresentaram 805 candidaturas, provenientes da Alemanha, Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, Guiné-Bissau, Moçambique, Paraguai, Portugal e São Tomé e Príncipe, informou a UCCLA.

Segundo a mesma fonte, 41% dos candidatos tinham idades entre os 31 e os 50 anos, 35% entre os 16 e os 30 anos, 21% entre os 51 e os 70 e, finalmente, 03% entre os 71 e os 90 anos. Das candidaturas apresentadas, 69% eram de autores e 31% de autoras.

O Prémio Literário, sem qualquer valor pecuniário, é uma iniciativa conjunta da UCCLA, Editora A Bela e o Monstro e Movimento 2014, e “tem como objetivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção, romance, novela e conto e da poesia, em Língua Portuguesa, por novos escritores”.

O Prémio Literário UCCLA foi criado em julho de 2015, e atribuído, pela primeira vez, em 2016, ao romance “Era Uma Vez Um Homem”, de João Nuno Azambuja, de Portugal. Em 2017, foi entregue à obra “Diário de Cão”, de Thiago Rodrigues Braga, do Brasil.

O título da obra vencedora desta 3.ª edição foi divulgado no passado dia 03 de maio, no âmbito das celebrações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP.

A cerimónia de apresentação do livro de poesia “Equilíbrio Distante”, de Óscar Ruben Maldonado, além da presença de Germano de Almeida, conta também com a participação do secretário-geral da UCCLA, Vítor Ramalho, do editor da Bela e o Monstro, João Pinto de Sousa, e do representante do Movimento 2014, José Ribeiro e Castro, o consultor do prémio, o poeta António Carlos Cortez, e o coordenador cultural da UCCLA, Rui Lourido.

