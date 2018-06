603 cv e 330 km/h. Eis o novo Aston Martin Rapide

Para o segundo produto da gama AMR, a britânica Aston Martin decidiu concentrar-se no Rapide, o seu veículo familiar e o único com quatro portas, habitáculo para quatro adultos e uma bagageira decente para a família. Depois do coupé DB11 AMR, que tinha apenas de conciliar luxo e carácter desportivo, o Rapide AMR mistura tudo isto com espaço interior, o que nem sempre é tarefa fácil e coloca desafios extra aos técnicos dos fabricantes.

Além de quatro cores exteriores, sempre com decorações específicas para lhe reforçar a “raça”, o Rapide AMR recorre a uma série de detalhes que o distinguem das restantes versões, substancialmente mais discretas. O destaque vai para o splitter frontal, o “lábio” inferior sob o pára-choques que cola a frente ao asfalto, além do capot, embaladeiras e difusores em fibra de carbono. Um escape mais agressivo, que liga na perfeição com as enormes jantes de 21 polegadas, completa o ramalhete.

Como desportivo que é, o Rapide AMR impõe-se igualmente pela sua mecânica e, neste caso, é difícil arranjar algo mais nobre. Ao serviço do modelo inglês está o tradicional V12 com uns generosos seis litros de capacidade e, obviamente, atmosférico. Mas os novos colectores de admissão e de escape, aliados à nova gestão que eles permitem explorar, fazem com que o Rapide AMR forneça 603 cv e 630 Nm de força, binário mais que suficiente para assegurar com o mesmo à vontade uma utilização tranquila ou mais radical – consoante o caso –, para o que também contribui a caixa automática de oito velocidades, agora devidamente adaptada à filosofia AMR.

Graças ao potencial do V12, devidamente “puxado”, o Rapide AMR atinge 96 km/h em 4,4 segundos, para depois continuar com vigor até aos 330 km/h, valor elevado e que, uma vez atingido, contribuirá para o divórcio com a sua mulher e o afastamento definitivo dos seus filhos, e de quem mais viaje a bordo. Ou não, caso sejam amantes de emoções fortes.

O Rapide AMR verá apenas serem produzidas 210 unidades, todas elas propostas por 194.950 libras, se o adquirir no Reino Unido (222 mil euros), 229.950 dólares se for americano (205 mil euros) ou 229.950€ se habitar na Alemanha. O preço para o nosso país ainda não é conhecido, mas o desportivo de quatro portas estará disponível a partir do 3º trimestre do ano.

