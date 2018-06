Antoine Griezmann fica no Atlético de Madrid e recusa proposta de Barcelona

O avançado francês Antoine Griezmann revelou que vai permanecer no Atlético de Madrid e que recusou uma proposta do Barcelona. A pesar na decisão esteviram os planos madrilenos para a próxima época: “Recebi uma mensagem com o projeto que eles querem fazer. É incrível. Os jogadores que eles querem trazer. Eles estão a fazer um grande esforço para trazer jogadores de topo. Vou ficar”, desvendou o futebolista numa entrevista à televisão pública espanhola. A decisão é tornada pública enquanto Griezmann está na Rússia a preparar-se com a seleção francesa para o jogo contra a Austrália no sábado.

No documentário emitido pelo canal de televisão espanhol Cero, Antoine Griezmann admitiu ter vivido maus momentos em 2017 ao serviço do Atlético de Madrid: “Ficava a treinar. No treino conseguia cumprir objetivos, mas nos jogos nem por isso”, recorda o francês. Admite que sempre teve o apoio do treinador Cholo Simeone. Olhando para a última época, Griezmann fala de má sorte: “Eu quero ganhar a Liga dos Campeões. Parece que é azar, mas sentimos falta de alguma coisa. Se a ganhares aqui entras para a História”.

A entrevista em que Antoine Griezmann revelou os planos que tem para o futuro foram desvendados numa entrevista ao canal de televisão Cero em casa do futebolista em tudo parecida à que LeBron James deu há uns anos para dizer que ia atuar pelo Miami. No documentário participam também os familiares do francês, que neste momento está na Rússia para jogar contra a Austrália no próximo sábado. Até aqui, Griezmann limitava-se a dizer que tinha tomado uma decisão, mas que “não era adequado” desvendá-la naquele momento: “Eu imagino que meu silêncio dói. Incomoda-me não tomar uma decisão. Eu não sei o que eu preciso para ter claro”, diz ele na entrevista. O momento chegou esta noite numa entrevista dada em Espanha antes da partida para território russo.

Tanto a família como Antoine Griezmann dissertam sobre a indecisão entre permanecer no Atlético de Madrid ou mudar para o Barcelona: enquanto a irmã do jogador diz que ir para o Barcelona é sinónimo de “ser apenas mais um”, os outros membros da família encorajam-no a mudar de clube porque “é a diferença entre ser uma estrela ou não”. Até pelo menos 14 de maio, Griezmann continuava indeciso: “No clube, acho que fiz tudo. Eles acham que eu tenho tudo bem assente. Mas não é assim. Posso sair com um título ou podemos ganhar a Liga Europa e vamos para a Liga dos Campeões”, reflete o francês. Agora, Antoine Griezmann revelou que decidiu permanecer no Altético.

A notícia acaba assim com o mistério que pairava sobre o futuro de Antoine Griezmann agora que o avançado está na Rússia para representar a seleção francesa no Mundial 2018.

