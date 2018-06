BCE prolonga estímulos até dezembro mas corta ritmo das compras de dívida para metade

O Conselho do BCE decidiu esta quinta-feira, em linha com o que se esperava, prolongar os estímulos monetários de setembro para dezembro, mas nesses últimos três meses serão comprados 15 mil milhões por mês em dívida da zona euro — ou seja, metade do ritmo atual.

A decisão foi comunicada no final da reunião dos governadores e executivos do Banco Central Europeu (BCE), em Riga, e será explicada, em mais detalhe, na conferência de imprensa de Mario Draghi, a partir das 13h30 (hora de Lisboa).

Ao mesmo tempo, o BCE anunciou de forma clara que as taxas de juro (de referência e dos depósitos) irão manter-se nestes níveis “pelo menos até ao verão de 2019”. A taxa de juro de referência está em zero e os juros dos depósitos estão em níveis negativos (-0,4%).

Apesar de dar a indicação de que o programa será prolongado mais três meses, depois do anterior final previsto (setembro), o BCE continua a não se deixar encurralar quando prevê uma redução das compras para metade: essa decisão estará “dependente de os dados económicos que chegarem confirmarem as projeções do Conselho sobre as perspetivas para a inflação no médio prazo”. A confirmar-se o plano, depois de dezembro de 2018 “as compras líquidas de dívida irão acabar“, antecipa o BCE.

A decisão de hoje não altera o compromisso do BCE de continuar a reinvestir todos os euros que receber de reembolsos de dívida em novas compras. Ou seja, o BCE vai continuar ativo no mercado — o que terminará em dezembro, se tudo correr como previsto, são o que o BCE chama de “compras líquidas”. Os reinvestimentos irão continuar “enquanto for necessário para manter condições de liquidez favoráveis e uma política monetária amplamente acomodatícia”.

Uma decisão “salomónica”, que agrada a falcões e pombas

“A decisão de hoje é um verdadeiro compromisso salomónico entre os falcões e as pombas“, escreve o banco holandês ING, em reação ao comunicado do BCE, referindo-se àqueles no Conselho do BCE que, na dúvida, preferem pecar por excesso de estímulos do que por carência. “Os falcões finalmente receberam uma indicação clara de data final para o programa de estímulos e as pombas mantêm a porta aberta para um reforço dos estímulos caso seja necessário. Muito bem feito”, elogia o ING.

O banco holandês regista que ainda há seis semanas, na última reunião do Conselho do BCE, a mensagem que se passava era de que o fim do programa nem sequer tinha sido discutido e, agora, temos “um passo importante no sentido do final do programa de quantitative easing“, mesmo num contexto macroeconómico que, neste período, se tornou menos previsível — com receios de uma “guerra comercial” e com o crescimento económico a dar sinais de algum enfraquecimento nos primeiros trimestres do ano.

Continuar a ler