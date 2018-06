Bombeiros de Castanheira de Pera que ficaram feridos na estrada da morte querem voltar ao ativo

Os bombeiros da corporação de Castanheira de Pera que ficaram feridos com gravidade no incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande em junho de 2017 querem voltar ao ativo e não esquecem a solidariedade de que foram alvo.

Naquele sábado, 17 de junho, cinco bombeiros — o chefe Fernando Tomé, o subchefe Rui Rosinha, Fernando Paulo Tomé, Filipa Rodrigues, que ficaram feridos, e Gonçalo Correia, que viria a morrer — seguiam numa viatura que foi abalroada por um ligeiro na estrada nacional 236-1, via onde faleceram 47 pessoas devido ao incêndio.

Dos quatro, Fernando Paulo Tomé é o único que já regressou ao serviço ativo, mas os restantes, ainda em fisioterapia, também ambicionam voltar, embora antecipando eventuais limitações.

Eu quero voltar aos bombeiros, com algumas limitações. Mas o meu papel, sou chefe, ou motorista, é mais um bocadinho à distância, mas, mesmo assim, agora as primeiras vezes tenho de ter alguma precaução. Mas quero fazer o que puder, a população merece”, disse à agência Lusa Fernando Tomé, bombeiro há mais de 30 anos.

Fernando Tomé adiantou nunca ter imaginado a situação em que acabou ferido e hospitalizado — com ferimentos nas mãos e vias respiratórias — desde logo por não ter sido em “combate direto” ao fogo mas sim após um acidente de viação e lembra que os bombeiros se queimaram “sem chama direta, só com o calor”.

Sei que o calor pode ferir assim, mas com a distância tão grande que estávamos do fogo, queimarmo-nos desta maneira nunca pensei. Era um fogo fora do normal, nunca vi uma coisa assim. Eu e muitas pessoas nunca vimos tal coisa. Nem nunca aconteceu morrer tanta gente desta forma, uns queimados, outros com o calor, outros intoxicados”, enfatizou, aludindo aos 65 mortos registados naqueles dias.