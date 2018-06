Dimas Gimeno foi destítuido do cargo de presidente do El Corte Ingles. Nuño de la Rosa é o novo presidente

A guerra familiar pela liderança no El Corte Inglés, entre o presidente Dimas Gimeno e as primas Marta e Cristina Álvarez Guil, levaram à sua destituição. Jesús Nuño de la Rosa e Coloma é o novo presidente do grupo de lojas de departamentos, sendo a primeira vez que alguém não ligado à família que fundou a empresa está na sua liderança.

Gimeno vai manter “funções executivas”, segundo avança o El Español, mantendo-se responsável pelos recursos humanos, pelo departamento jurídico, operações e as filiais do grupo de lojas. Fontes do jornal afirmam que a reunião do conselho de administração foi “tranquila” e que a decisão foi no sentido de apelar à “unanimidade” do grupo. Houve apenas uma abstenção, do investidor árabe Al Thani.

O atual presidente deverá deixar o cargo nos próximos dias, dando a liderança a De La Rosa e Coloma, que ocupava a posição diretor geral das Viagens El Corte Inglés e já era conselheiro do grupo. Fica por se saber se Gimeno impugnará judicialmente o conselho que o destituiu, como havia afirmado esta quarta-feira.

Continuar a ler