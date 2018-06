A cumplicidade de Meghan com Isabel na primeira visita oficial em que acompanhou a rainha

Meghan Markle acompanhou, esta quinta-feira, pela primeira vez, a rainha Isabel numa visita oficial, sem a presença do marido. A duquesa de Sussex e a avó de Harry viajaram de comboio até Cheshire, a cerca de quatro horas de Londres.

Ainda não passou um mês desde o casamento real e a rainha Isabel já levou consigo a esposa do neto numa visita oficial. Foram recebidas por centenas de crianças quando saíram do comboio real em Runcorn e, segundo a BBC, o tenente David Briggs deu as boas-vindas a Meghan quando ela saiu do comboio: “Bem-vinda a Cheshire. Sei que é a sua primeira visita ao norte de Inglaterra”.

A visita é vista como uma forma de a Rainha ajudar Meghan a integrar-se e a participar nos compromissos reais. “Tudo depende do treino e de se acostumarem a fazer parte da vida pública”, disse o antigo secretário de imprensa da Rainha, Charles Anson.

O primeiro momento partilhado pelas duas foi na ponte Mersey Gateway, onde assistiram à atuação de crianças de uma escola local, antes mesmo de a rainha Isabel ter inaugurado a ponte.

Depois, a duquesa de Sussex e a Rainha seguem para a Storyhouse para se encontrarem com um grupo de refugiados da Síria. Aí vão assistir a um espetáculo de dança da Fallen Angels e vão ouvir uma série de músicas, uma recente produção do musical “A Little Night Music”. Está ainda previsto um almoço com a comunidade local na prefeitura de Chester, o último local a receber a visita dos membros da família real.

