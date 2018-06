Militares das Coreias discutem fim de exercícios para reduzir tensão na fronteira

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão em conversações ao mais alto nível militar para abordar a redução de tensões na zona de fronteira entre os dois países, avança a agência de notícias Associated Press.

O objetivo deste encontro na vila fronteiriça de Panmunjom é o de alcançar ainda esta quinta-feira um firme compromisso por parte da Coreia do Sul de terminar os exercícios militares com os Estados Unidos.

Após a cimeira de terça-feira com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, o Presidente dos Estados Unidos afirmou que os aliados deveriam acabar com os “jogos de guerra” durante as negociações sobre a desnuclearização da Coreia do Norte, num gesto de “boa vontade”.

Estas negociações são as primeiras a integrarem generais de ambas as Coreias desde dezembro de 2007. “Nós vamos investir os nossos melhores esforços para garantir uma nova era de paz na Península Coreana”, sublinhou o major-general sul-coreano Kim Do-gyun antes do encontro.

Os militares coreanos poderão ainda discutir temas como a promoção de um diálogo regular e a criação de um “canal aberto” entre os oficiais de topo.

Continuar a ler