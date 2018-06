Portugal empata com a Sérvia e fica fora do Mundial de andebol

ortugal ficou fora do campeonato do mundo de andebol de 2019, após empatar hoje com a Sérvia, 25-25, na Póvoa de Varzim, em jogo da segunda mão do ‘play-off’ de qualificação.

Quatro dias depois da derrota por sete golos de diferença na Sérvia (28-21), a seleção portuguesa chegou ao intervalo a vencer por 13-10, mas a equipa visitante reequilibrou o marcador na segunda parte e assegurou a última vaga europeia no Mundial.

A Sérvia junta-se a Rússia, Noruega, Macedónia, Hungria, Suécia, Áustria, Islândia e Croácia, restantes nove apurados do ‘play-off’ europeu para o Mundial que se realiza entre 10 a 27 de janeiro de 2019, na Alemanha e na Dinamarca, países também qualificados na qualidade de organizadores. França, campeã do Mundo, e a Espanha, campeã europeia, completam o lote de equipas da Europa presentes.

Da Ásia, estão apurados Qatar, Bahrain, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão, enquanto Angola, Egito e Tunísia são os representantes africanos, faltando definir os três participantes que resultam do campeonato Pan-americano para se completar a lista de 24 finalistas.

Continuar a ler