Rafael Leão também rescindiu com o Sporting. São já nove os jogadores de saída, três só esta quinta-feira

Rafael Leão também apresentou a rescisão unilateral do contrato que tinha com o Sporting, está avançar a TVI. São já nove os jogadores de saída, três só esta quinta-feira. Rúben Ribeiro, Battaglia, Patrício, Podence, Gelson, William, Bas Dost e Bruno Fernandes.

Apesar de pouco utilizado esta temporada, o jogador português também difundiu o comunicado emitido pelos jogadores depois das críticas públicas de Bruno de Carvalho ao plantel no seguimento da derrota com o Atl. Madrid. Rafael Leão estava no balneário da Academia quando dezenas de adeptos invadiram as instalações em Alcochete para agredir jogadores e equipa técnica.

De recordar que o extremo português admitiu na altura, em declarações prestadas à GNR, ter reconhecido durante o ataque à Academia um antigo colega de turma no 10.º ano na Escola Secundária de Alcochete. O jovem jogador admitiu ainda ter ouvido um “Tu não tens nada a ver com isto”, vindo dos agressores de Alcochete. A verdade é que nem isso descansou Rafael Leão, que decidiu terminar unilateralmente a sua relação laboral com o Sporting.

Rafael Leão estava no Sporting desde 2008/09, temporada em que tinha apenas nove anos. Fez toda a formação em Alvalade, sendo promovido por Jorge Jesus à equipa principal esta temporada. O jogador tinha contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Rui Patrício e Daniel Podence enviaram as respetivas cartas de rescisão no dia 1 de junho. Esta segunda-feira, seguiram-se Bruno Fernandes, William Carvalho, Gelson Martins e Bas Dost. Já ao final da noite, depois de confirmar as rescisões dos quatro jogadores, Bruno de Carvalho prometeu demitir-se caso os futebolistas voltem atrás na decisão, fiquem no Sporting e recusem ser transferidos e permaneçam no clube se o atual presidente for a eleições e vencer.

