A homenagem que os militares portugueses na República Centro-Africana prestaram à seleção

Estão a quase 10 mil quilómetros de Sochi mas nem por isso deixaram de apoiar a seleção nacional à distância: os militares paraquedistas portugueses em missão na República Centro-Africana gravaram um vídeo e deixaram-se fotografar para enviar uma mensagem de apoio à seleção nacional que está na Rússia para o Mundial de 2018: “Enfrenta hoje o seu primeiro combate na Rússia. Em qualquer ponto do globo, somos Portugal!”, dizia a mensagem.

O vídeo com 25 segundos mostra um grupo de militares portugueses com capacetes azuis em redor da bola oficial do Mundial 2018 na Rússia. Um desses militares, que representa os outros, chuta depois a Telstar como se a estivesse a enviá-la para Sochi, onde Portugal joga a primeira partida do Mundial frente à vizinha Espanha.

Tanto o vídeo como as fotografias foram partilhadas na página que as Forças Armadas Portuguesas mantêm no Facebook: “Hoje e sempre, com espírito guerreiro, somos Portugal! Os militares portugueses, que também afirmam Portugal nas missões em diferentes pontos do globo, apoiam a seleção nacional no Mundial de Futebol”, lê-se na descrição das fotografias nas redes sociais.

Esta mensagem surge uma semana depois de os militares portugueses terem sido alvo de contestação por parte da população de Bambari, onde estão alojados, e terem sido acusados de crimes contra a humanidade. As Nações Unidas já vieram defender os portugueses e falam de “uma manipulação usada para acicatar as tensões religiosas e da comunidade”.

