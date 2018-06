Bruno de Carvalho anuncia Sousa Cintra como presidente da comissão de gestão. Marta Soares pede para acreditarem só nele

O atual presidente do Sporting, Bruno de Carvalho disse esta sexta-feira, num publicação na sua página do Facebook, que Sousa Cintra, antigo presidente do clube quer assumir o cargo de presidente da comissão de gestão.

Ao Observador, o presidente da mesa da assembleia geral, Jaime Marta Soares, não confirmou as intenções de Sousa Cintra em assumir o cargo de presidente da comissão de gestão. “Acreditem só no que for veiculado por mim”, disse Marta Soares, em resposta ao Observador.

Sousa Cintra já está a tentar ligar para pessoas a dizer que é presidente da putativa Comissão de Gestão. É demais este SCP! Sportinguistas escolham”, escreveu na publicação.

Na mesma publicação, o atual presidente do Sporting garante que Sousa Cintra está a jantar “neste momento” com Marta Soares e outras três pessoas. Bruno de Carvalho acredita que, “pelas fotos que circulam” sejam José Rebelo, Artur Torres Pereira e Diogo Orvalho. “Parecem repito”, alertou. Bruno de Carvalho partilhou ainda as fotografias em questão. Os cinco estão, segundo o mesmo, a jantar no Clube Internacional de Futebol.

O Observador tentou contactar Sousa Cintra e Marta Soares mas, até ao momento, não obteve informação.

