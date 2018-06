Como é que as redes sociais viram o jogo? Frango de De Gea domina os memes do Portugal-Espanha

O jogo entre Portugal e Espanha terminou empatado 3-3 e Ronaldo foi uma das figuras do jogo. Mas não foi o único. O guarda-redes espanhol, David De Gea, também foi protagonista, mas não pelos melhores motivos. É que o segundo golo de Portugal tem origem num… enorme frango.

Por isso, muitos memes fazem referência ao guarda-redes do Liverpool, Loris Karius, que na final da Liga dos Campeões cometeu dois erros que permitiram a vitória do Real Madrid. Parece que De Gea andou a aprender algums coisas com o alemão.

La verdad después de la cantada de De Gea https://t.co/tyNPyq9Ncq pic.twitter.com/6pz3EwiLm2 — memedeportes (@memedeportes) June 15, 2018

Afinal, De Gea já não é o melhor guarda-redes o mundo? Buffon, Alisson e Neuer acham que não.

Há quem tenha saudades de Casillas, atual guarda-redes do FC Porto.

A comparação com Rob Green, guarda-redes da seleção inglesa no Mundial 2010, na África do Sul.

E Florentino Pérez já “questiona” a possível transferência do guarda-redes espanhol do Manchester United para o Real Madrid.

O atual guarda-redes dos ‘merengues’, Keylor Navas, “gostou” do erro do espanhol.

La esperanza es lo último que se pierde https://t.co/1q7fhit3Yx pic.twitter.com/KN6KQLa7e4 — memedeportes (@memedeportes) June 15, 2018

O momento em que Diego Costa acertou na cara de Pepe também mereceu reações.

Ronaldo carregou a seleção até ao empate com os espanhóis.

E vingou-se dos problemas com o fisco.

Aos 54′, Portugal ganhava 2-1… e aos 58′ já perdia por 3-2.

I go into a meeting and Portugal is up 2-1. I come out of a meeting and Spain is up 3-2. pic.twitter.com/bQ57Jsb00C — Chris Saldanha (@csalds) June 15, 2018

Primeiro fez penálti, depois marcou um grande golo. Foi assim a redenção de Nacho.

Também a história e o humor andaram de mãos dadas. Filipe II achava que ainda era rei de Portugal e parece que a tática usada em Aljubarrota voltou para ajudar a seleção.

