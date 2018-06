Diretor pela Delegação Regional do Norte foi demitido por “perda de confiança”

O responsável pela Delegação Regional do Norte do Instituto de Emergência Médica (INEM) do Norte, o médico anestesista Ricardo Duarte, foi demitido esta sexta-feira, disse à Lusa fonte oficial daquele organismo.

Em resposta escrita à pergunta se Ricardo Duarte tinha sido afastado do cargo, o INEM confirmou que “o Conselho Diretivo tomou hoje [sexta-feira] a decisão de demitir o Responsável pela Delegação Regional do Norte do INEM”.

A decisão foi motivada por perda de confiança e tem efeitos a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de junho”, lê-se.

Uma nota informal divulgada por Ricardo Duarte sobre a formação de profissionais não terá agradado o conselho diretivo do INEM, que acabou por demiti-lo ao início desta tarde de sexta-feira, avançou o jornal Expresso. Nessa nota, o médico anestesista lamenta a ausência de comunicação formal dos responsáveis nacionais do instituto, com a antecedência devida para ser iniciada mais uma formação prática de técnicos de emergência pré-hospitalar.

Continuar a ler