Fénixhack: 48 horas para pôr a tecnologia a prevenir incêndios

O Fénixhack é uma maratona de programação para desenvolver soluções tecnológicas que facilitem a gestão dos incêndios florestais, em 48 horas. As inscrições para este hackathon, que decorre entre 13 e 15 de julho, na Escola Secundária de Loulé, estão abertas desde 13 de junho.

Os participantes vão poder aceder a um guia orientador, que dá algumas dicas e considerações, promovidas por peritos da indústria e da academia sobre os aspetos chave que há a mudar ou a melhorar no cenário atual da gestão florestal. O objetivo é encontrar soluções de prevenção, combate, vigilância e administração de incêndios.

Este hackathon representa um esforço criativo, coletivo e reativo à realidade e às dimensões trágicas que os incêndios tomaram no nosso país. As falhas sistémicas, assim como a propensão climática que temos para o fenómeno dos incêndios florestais são transformadas em desafios aos quais o diálogo multidisciplinar e a tecnologia são aplicados”, afirmou Inês Boski, da organização.

As ​inscrições são gratuitas e decorrem até 6 de julho. O hackathon ​conta com o apoio institucional da Secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural e com a parceria da Câmara Municipal de Loulé.

