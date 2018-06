Festival “Milhões de Festa” marcado para setembro em Barcelos

A 11.ª edição do festival de música Milhões de Festa vai realizar-se em setembro, em Barcelos, devendo as principais novidades do cartaz ser anunciadas na próxima semana, segundo adiantaram esta sexta-feira as entidades envolvidas na organização. Na reunião do executivo, o presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, disse que o festival, que normalmente se realizava em julho, foi adiado para setembro, a pedido da empresa produtora.

À Lusa, a produtora, a editora portuense Lovers&Lollypops, confirmou o adiamento para setembro, adiantando que as datas certas e o cartaz deverão ser revelados na próxima semana. A primeira edição do Milhões de Festa realizou-se no Porto, em 2006, mas no ano seguinte o festival mudou-se para Braga.

Em 2010, fixou-se em Barcelos, através de um acordo de três anos com a Câmara Municipal, entretanto renovado em 2014 por mais quatro. O acordo caducou, assim, em 2017, tendo entretanto decorrido negociações com vista à continuidade do festival em Barcelos. Ou seja, estava garantida a realização do Milhões de Festa em Barcelos pelo menos até 2017. Uma das imagens de marca do festival tem a ver com o facto de um dos palcos ficar instalado nas Piscinas Municipais.

