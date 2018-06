“G.O.A.T.” O que está por detrás da nova forma de Ronaldo celebrar golos

O primeiro golo do duelo Portugal-Espanha chegou depressa. Foi Cristiano Ronaldo quem o marcou num pénalti assinalado logo no início do jogo, o primeiro golo que CR7 marcou contra a Espanha ao serviço da Seleção Nacional. Que Ronaldo é um grande goleador já não é novidade para ninguém — até igualou Pelé ao marcar em quatro fases finais de Mundiais. A novidade veio depois: Cristiano Ronaldo tem uma nova forma de celebrar os golos.

Depois de levar a bola certeira para dentro da baliza de De Gea, o guarda-redes espanhol, Cristiano Ronaldo correu para um dos cantos do campo enquanto girava o indicador da mão direita no ar. A seguir fez o famoso salto de forcado que caracteriza a típica celebração de Ronaldo, mas adicionou um novo gesto: mexeu no queixo como quem mexe numa barbicha.

A nova celebração de Cristiano Ronaldo pode ser uma referência à frase “I’m the G.O.A.T”, que significa “I’m the Greatest Of All Times” e que se traduz para “Eu Sou o Melhor de Todos os Tempos”. “G.O.A.T é também o nome por que LeBron James é conhecido no mundo do basquetebol, mas que já é utilizado na linguagem urbana. Esta referência justifica o gesto de mexer no queixo porque simboliza a barba que as cabras (“goat” em inglês) normalmente têm.

