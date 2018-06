Galinhas no estádio? Não, obrigado. Nigerianos proibidos de levar ‘amuleto’ da sorte para as bancadas

Superstições no futebol há muitas. Há quem tenha uma camisola da sorte, um objeto, ou até mesmo todo um ritual a cumprir nos minutos que antecedem o jogo. Mas para os adeptos nigerianos o segredo está nas galinhas. Os apoiantes das Super Águias acreditam que levar galinhas vivas para dentro do estádio dá sorte à equipa.

Mas as autoridades russas proibiram os adeptos nigerianos de continuar o seu ‘ritual’ no jogo contra a Croácia, a contar para a primeira jornada do grupo D. “Os fãs da Nigéria perguntaram se é possível entrar no estádio com uma galinha. Nós dissemos que não é”, disse o vereador da cultura de Kaliningrado, Andrei Ermak, à agência de notícias russa Interfax. Ermak acrescentou ainda que os adeptos vão ser informados sobre quais as áreas para onde podem levar as galinhas enquanto apoiam a sua equipa.

No Mundial 2010, na África do Sul, os adeptos nigerianos já tinham sido impedidos de levar galinhas pintadas com as cores nacionais — verde e branco — para o Ellis Park, em Joanesburgo, num jogo contra a Argentina.

A Nigéria ainda não entrou em campo, mas já é uma das sensações deste Mundial. Além das ‘galinhas da sorte’, a seleção nigeriana já deu que falar por causa dos equipamentos, que remetem para o torneio de 1994, disputado nos Estados Unidos. E quando aterraram em terras russas, os jogadores deram nas vistas.

A Nigéria está inserida no grupo D do Mundial, juntamente com Croácia, Argentina e Islândia. O primeiro jogo é este sábado, contra a equipa croata. A segunda jornada é dia 22, contra a Islândia e a fase de grupos termina no dia 26 de junho, contra a Argentina.

