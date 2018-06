Jogo de nervos em Cabo Verde mas recheado de esperança

Centenas de pessoas concentraram-se esta sexta-feira no centro histórico da cidade da Praia para ver o jogo Portugal-Espanha e, depois de muitos nervos, contentaram-se com o empate 3-3, mas já com esperança nos próximos jogos dos portugueses.

Um ecrã gigante foi montado na praça Luís de Camões, no Plateau, no âmbito da Porfesta, evento promovido pela associação com o mesmo nome, entre esta sexta-feira e sábado, para comemorar o 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Centenas de pessoas, entre cabo-verdianos, portugueses e espanhóis, encheram a praça para assistiram ao jogo entre Portugal e Espanha, a contar para a primeira jornada do Grupo B do mundial de futebol da Rússia. No meio da multidão, destacavam-se alguns cachecóis, bandeiras e camisolas de Portugal, cujos adeptos tiveram a primeira explosão de alegria com o golo “madrugador” de Cristiano Ronaldo na marcação de uma grande penalidade logo aos quatro minutos do jogo.

Mas após a Espanha dar a volta ao marcador e chegar aos 3-2, instalaram-se nervos e ansiedade nas hostes portugueses e cabo-verdianas que apoiavam a equipa das Quinas, até aos pulos, gritos, abraços e sorrisos largos com novo golo de CR7, que selou o resultado em 3-3.

Durante todo o jogo, um dos adeptos mais eufóricos foi Dénis Rodrigues, um cabo-verdiano que não parou de exibir o seu cachecol e de gritar por Portugal. No final do jogo, em declarações à agência Lusa, Dénis Rodrigues disse que ficaria totalmente satisfeito se Portugal tivesse ganhado, mas considerou que o empate “é melhor que uma derrota”.

“Agora é sofrer até ao fim. Só quem vive Portugal, a seleção, é que sabe que quando começa com vitória é fácil demais para ser verdade. Sofremos, mas empatámos e não perdemos e não vamos perder. É até ao fim”, projetou. “As pessoas têm de acreditar. Isto aqui vai ser sofrer, já estou nisto há muito tempo e no dia em que deixar de sofrer começo a desconfiar. Sofremos, o jogo foi muito bom. Conseguimos dar a volta que é uma coisa difícil às vezes para a seleção. Quando começa a perder a malta desmorona-se toda”, afirmou o cabo-verdiano, que acredita que Portugal vai até chegar à final. Dénis Rodrigues elogiou ainda a exibição de Cristiano Ronaldo, afirmando que o capitão da seleção “é aquela diferença entre o bom e o muito bom”.

“E ficou provado aqui que é um líder nato, é decisivo e traz coragem, traz esperança para o povo português. Estamos todos juntos. É apoiar até ao fim”, disse.

Com a sua bandeira portuguesa a cobrir o corpo, a portuguesa Marta Fonseca também disse que gostaria que a equipa das Quinas tivesse vencido, mas admitiu ter ficado conformada com o empate. “Acho que jogámos bem. Estivemos bem. Não nos podemos esquecer que estivemos a jogar contra os melhores do mundo, não podia pedir melhor. Começámos muito bem e força Portugal”, incentivou, dizendo que Cristiano Ronaldo foi “indiscutivelmente o melhor jogador do jogo”. “Temos que manter o jogo como está, continuar a jogar. Há alguns pequenos acertos que podiam ser feitos, mas acho que vamos lá chegar. Pelo menos espero que sim. É para isso que torcemos”, concluiu.

Entusiasmada, umas vezes, e nervosa, noutras, esteve também a embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva, que no final mostrou “grande contentamento” por Ronaldo. “É realmente um fora de série e uma pessoa com uma resistência mental e física única. Podemos estar orgulhosos”, afirmou, sublinhando que “é bom sinal” Portugal começar com um empate.

“É sinal de que vamos chegar longe. Vamos até à final. Vamos até onde der”, disse a diplomata portuguesa, lembrando que há três luso-cabo-verdianos – Gelson Martins, Ricardo e Manuel Fernandes – que vão ajudar Portugal a chegar à final.

