Lobo Antunes, Hélia Correia e Germano Almeida na feira do livro de Guadalajara

Os escritores António Lobo Antunes, Hélia Correia e Germano Almeida são três dos escritores de língua portuguesa que vão estar presentes na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, que tem este ano Portugal como país convidado, foi anunciado esta sexta-feira.

De acordo com o comissariado da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara 2018, os autores portugueses António Lobo Antunes e Hélia Correia, e o cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões 2018, vão estar entre os mais de 40 escritores de vários géneros literários que estarão presentes.

Mas a mostra portuguesa que vai marcar presença no México no final do ano não se fica apenas pela literatura, incluindo também cinema, teatro, música, bailado, exposições, gastronomia, turismo e indústrias criativas.

Todos os conteúdos portugueses e em língua portuguesa previstos para a FIL de Guadalajara vão ser apresentados de forma mais detalhada na segunda-feira, numa cerimónia oficial que contará com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. Além dos governantes, estarão também presentes a comissária para a participação de Portugal, Manuela Júdice, e a diretora da FIL no México, Marisol Schulz.

A FIL Guadalajara é o maior evento literário da América Latina e o segundo maior do mundo. Conta anualmente com mais de 800 mil visitantes, repartidos pelos nove dias, mais de 700 autores, 2 mil selos editoriais, e cerca de 600 apresentações de livros.

Continuar a ler