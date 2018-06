Marrocos e Irão: o que deve preocupar Portugal e o que pode ser explorado

O primeiro jogo do grupo B do Mundial colocou frente a frente os próximos adversários de Portugal na Rússia, com o Irão de Carlos Queiroz a bater a seleção marroquina com um auto golo ao cair do pano, marcado por Aziz Bouhaddouz. Marrocos dominou grande parte do encontro, mas não conseguiu ser eficaz, acabando penalizada já no tempo de compensação.

Na segunda jornada do grupo, a Seleção Nacional irá defrontar Marrocos, dia 20, às 13h, antes de encontrar o Irão na última ronda, já no dia 25, pelas 19h. À atenção de Portugal, ficam algumas notas sobre os dois próximos adversários de Portugal:

Marrocos

O que Portugal pode explorar:

A defesa com três centrais apresentada por Marrocos pode ser aproveitada pelo trio atacante português. Benatia é o patrão da zona defensiva marroquina, mas poderá passar dificuldades quando apanhar avançados rápidos e fortes tecnicamente (vertente onde os iranianos pecaram e muito), como o caso de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes ou André Silva;

A pouca eficácia demonstrada pelos avançados de Marrocos é sinal de conforto para a defesa portuguesa. Os marroquinos até construiram boas iniciativas ofensivas, criando superioridade em zonas perigosas do terreno, mas, no momento da decisão, a pontaria e a técnica necessárias para acertar no alvo nunca apareceram.

O que Portugal deve ter em atenção:

A velocidade e técnica dos elementos mais ofensivos de Marrocos pode causar danos à defesa portuguesa. Zyach, Harit, Amrabat e Belhanda são armas apontadas à baliza de Rui Patrício e mostraram frente ao Irão bom entrosamento e capacidade de construção, pecando apenas na finalização;

Marrocos realiza uma boa pressão ofensiva. Quando sem bola, foi comum ver os marroquinos a pressionarem alto, algo a ter em conta pela zona mais recuada da Seleção Nacional. Ainda assim, é expectável que a abordagem marroquina seja diferente frente a Portugal, com uma pressão menos incisiva e com as linhas mais recuadas;

Se a defesa marroquina com três centrais pode ser aproveitada pelo ataque português, o mesmo não se pode dizer do meio campo. Com um trio defensivo, a zona intermédia de Marrocos fica bem povoada, sempre com quatro ou cinco elementos. Será importante Portugal controlar esta teórica superioridade no meio campo caso queira manter o controlo do jogo.

Irão

O que Portugal pode explorar:

A pouca capacidade que o Irão apresentou com a bola na sua posse foi por demais evidente. Os iranianos demonstram princípios de jogo bem estudados (fruto do trabalho da equipa técnica portuguesa), mas tecnicamente ficam aquém da qualidade média presente neste Mundial. A frase que melhor define o ataque iraniano é “bem pensado, mal realizado”;

Para além da deficiente técnica apresentada pelos iranianos, a falta de discernimento em momentos fulcrais da partida foi quase fatal para os comandados de Carlos Queiroz. Os avançados iranianos até se viram algumas vezes em momentos de finalização gritantes, mas os nervos e a pouca aptidão ofensiva tomaram conta dos jogadores nas alturas decisivas;

A defesa a três, tal como Marrocos apresentou, apresenta alguma fragilidade e parece tremer quando na presença de avançados mais possantes e eficazes. Bom sinal para Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes e companhia.

O que Portugal deve ter em atenção:

Se a técnica não é o forte do Irão, o mesmo não se pode dizer da garra. Os jogadores iranianos não dão uma bola por perdida, lutando por cada lance como se fosse o último. Prova disso foi a capacidade de sacrifício e insistência demonstrada frente a Marrocos, com o golo ao cair do pano a premiar a crença iraniana;

A velocidade e robustez apresentada pelo meio campo do Irão podem causar dificuldades aos médios nacionais, mais técnicos e menos possantes. Os iranianos correm muito, ganham duelos no corpo a corpo e fazem disso uma das duas principais armas ofensivas.

