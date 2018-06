O iPod de um fã dos Justice “morreu” e a banda quis oferecer-lhe um novo

Tudo aconteceu na plataforma Reddit. Um utilizador chamado u/effennekappa fez uma publicação no site dizendo que o seu iPod ter deixado de funcionar. O aparelho, que tinha na parte de trás a imagem da capa do primeiro álbum dos Justice (uma cruz que se tornou o símbolo da banda), andou no bolso do dono durante dez anos e acompanhou-o, a partir dos 20, “em cada viagem que fiz e em cada ida de casa para o trabalho e do trabalho para casa”. Esta quarta-feira, 14 de junho, o iPod “tocou a sua última canção” — e u/effennekappa escreveu o post para se despedir do seu “monstro de 160gb”. O que não esperava era que os Justice respondessem.

Apenas quatro horas depois, usando a sua conta oficial no Reddit, a dupla francesa de música eletrónica comentou a publicação, escrevendo: “Olá. Lamentamos que tenhas ficado sem o iPod. Seria possível enviarmos-te um novo? Podemos pôr lá algumas músicas novas”. Anexada à mensagem, vinha uma fotografia a provar que a conta era mesmo oficial. Na imagem via-se Xavier de Rosnay, um dos membros do duo, a segurar um cartaz com o nome que a banda utiliza no Reddit (u/Justiceofficial) e com o dia em que a resposta foi escrita: 14 de junho.

“Porra, estão a brincar comigo? Claro que sim”, foi a resposta imediata do utilizador, que editou a mensagem três vezes. Na primeira, o dono do iPod mostrou a sua estupefação: “Holy Shit. HOLY SHIT”. Na segunda, acrescentou: “Quero dizer, obrigado, claro que sim. Sim. Arghhh!”.

Do lado contrário, a banda tardou a dar sinais de vida, pelo que o dono do iPod começou a pensar que se tratava de uma brincadeira: “Ainda não tive resposta, acho que fui brutalmente spammado enquanto estava entretido a comer a porra do meu jantar. Bom, foi quase”. Porém, a resposta chegou mesmo: “Hey, enviámos-te uma mensagem privada”, escreveu a banda.

“Isto está a acontecer. Que grande época para estar vivo”, apontou o utilizador mais tarde. Outras pessoas entraram na discussão e perguntaram-lhe se se tratava de algum anúncio publicitário. “Eu diria o mesmo. Isto não é publicidade, mas… Aceitam a minha palavra de honra? A sério, não é um anúncio de publicidade (bom, agora já é).”

Um outro utilizador entrou na discussão para contar um episódio que corrobora a generosidade do membro dos Justice: “O Xavier entrou na loja Apple de um amigo meu antes de um concerto para comprar um MacBook. O meu amigo é um grande fã dos Justice e acabou por o ajudar. No final da conversa, o Xavier ofereceu-lhe uns quantos bilhetes grátis para o concerto dessa noite. É um tipo super humilde”. Se não se tratar de um golpe de marketing, como o utilizador e a banda afiançam, este foi um dia que u/effennekappa nunca mais esquecerá.

