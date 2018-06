O Mundial 2010 e o Mundial 2018. Dois golos polémicos de Espanha contra Portugal

Oito anos de diferença, dois confrontos entre Portugal e Espanha no Mundial e dois golos polémicos. O Campeonato Mundial acabou de começar para as duas seleções e já há um golo que traz de volta as memórias do fim do sonho português em 2010.

No Campeonato Mundial em 2010, na África do Sul, Portugal foi eliminado dos oitavos de final pela Espanha, com um golo que lançou a polémica, aos 62 minutos por David Villa. Do lado português, muito se falou num fora de jogo. Xavi fez o primeiro passe, Iniesta, de calcanhar isolou o avançado, e Villa colocou fim ao sonho português.

Oito anos depois, a Espanha marca o primeiro golo do percurso no Mundial 2018, aos 24 minutos, com um golo que já começou a suscitar várias dúvidas. Pepe sofre uma falta do avançado Diego Costa, que engana a defesa e remata forte para a baliza de Rui Patrício. O vídeo-árbitro ainda foi consultado, mas a decisão de validar o golo foi mantida.

