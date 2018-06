Oliveirense campeã nacional de basquetebol pela primeira vez, ao “varrer” FC Porto

A Oliveirense sagrou-se esta sexta-feira campeã nacional de basquetebol pela primeira vez na sua história, ao vencer fora o FC Porto 93-69, no terceiro encontro da final da Liga portuguesa de basquetebol, que ganhou por 3-0. Depois de perder as finais de 1996/97, face aos ‘dragões’, e de 2000/01, 2001/02 e 2002/03, frente à Portugal Telecom, a formação de Oliveira de Azeméis repetiu, esta sexta feira, no Dragão Caixa os triunfos alcançados em casa, por 83-70 e 94-83.

A formação de Norberto Alves, vencedora da fase regular, com 27 vitórias e cinco derrotas, ganhava ao intervalo por 12 pontos (48-36) e no final do terceiro período por 20 (50-70), após uns 10 minutos iniciais equilibrados (17-17). Arnett Hallman, com 24 pontos e sete ressaltos, José Barbosa, com 16 pontos e 10 assistências, James Ellisor, com 16 pontos, e João Balseiro, com 15, lideraram os novos campeões.

Na época 2017/18, a Oliveirense venceu os oito encontros face aos comandados do espanhol Moncho López, sete para o campeonato – dois na primeira fase, dois na segunda e três na final – e um para a Taça Hugo dos Santos. O conjunto de Oliveira de Azeméis tornou-se o 19.º a sagrar-se campeão nacional.

