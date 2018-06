Veja os golos do Portugal-Espanha. O hat-trick de Ronaldo (com um golaço), o bis de Diego Costa e a bomba de Nacho

O Portugal-Espanha não desiludiu e teve seis golos. Cristiano Ronaldo assinou um hat-trick, Diego Costa bisou e Nacho fez um remate fortíssimo.

Logo aos três minutos de jogo, Nacho fez falta sobre Ronaldo na grande área e o árbitro assinalou grande penalidade. Um minuto depois, o capitão português não perdoou.

Aos 24 minutos, Diego Costa rematou dentro da área portuguesa e empatou o resultado.

Ainda antes do intervalo, Cristiano Ronaldo escapou à marcação de Sergio Ramos e voltou a colocar Portugal em vantagem. De Gea ficou mal na figura.

Ainda antes do intervalo, Cristiano Ronaldo recebeu o passe, rematou com o pé esquerdo e voltou a deixar Portugal na frente. De Gea não ficou nada bem na fotografia!

Já na segunda parte, Diego Costa encostou e voltou a empatar a partida.

Dois minutos depois, Nacho redimiu-se da grande penalidade que cometeu e aproveitou uma bola perdida para marcar um grande golo.

Aos 87 minutos, quando já poucos acreditavam no golo do empate, Cristiano Ronaldo deu cinco passos atrás, afastou as pernas e marcou um extraordinário livre direto.

