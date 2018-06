Os quatro jogos com Espanha em que Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar

Cristiano Ronaldo marcou esta sexta-feira os seus primeiros golos à seleção espanhola. Logo aos três minutos de jogo, o capitão português sofreu uma grande penalidade de Nacho e concretizou um minuto depois, marcando o golo mais rápido de Portugal em Mundiais desde José Augusto em 1966, frente à Hungria.

Mas antes deste primeiro jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo 2018, Ronaldo já tinha enfrentado a seleção espanhola em quatro ocasiões. A primeira foi logo em 2004, na fase de grupos no Europeu que Portugal organizou. Portugal até venceu: mas foi Nuno Gomes que marcou, aos 57 minutos. Na altura, com apenas 19 anos, Ronaldo já era titular e só saiu aos 85 minutos de jogo para entrar Fernando Couto.

A segunda oportunidade que Ronaldo teve para marcar à La Roja foi em junho de 2010, nos oitavos de final do Mundial da África do Sul. E, desta vez, a Seleção Nacional perdeu e foi eliminada: David Villa marcou aos 63 minutos, num golo muito polémico, já que o avançado espanhol estaria em fora de jogo. Aqui, o jogador do Real Madrid já era capitão da seleção.

Ainda em 2010, mas em novembro, Portugal e Espanha encontraram-se no Estádio da Luz para um jogo particular. O resultado foi surpreendente, tendo em conta que a seleção espanhola era a campeão da Europa e do mundo em título. A Seleção Nacional venceu por 4-0 com golos de Carlos Martins, Hélder Postiga (dois) e Hugo Almeida. Ronaldo voltou a ser capitão e foi substituído aos 46 minutos, para entrar Danny.

A última chance que Cristiano Ronaldo desperdiçou é de má memória para a Seleção Nacional. Nas meias-finais do Euro 2012, Portugal e Espanha mantiveram o nulo durante 120 minutos. Os espanhóis acabaram por vencer nas grandes penalidades, depois de João Moutinho falhar um penálti, foram à final e sagraram-se bicampeões europeus.

Agora, é caso para dizer que à quinta foi de vez. Cristiano Ronaldo marcou à Espanha esta sexta-feira e tornou-se (em conjunto com Pelé, Klose e Steeler) um dos poucos futebolistas que marcou em quatros fases finais de Campeonatos do Mundo.

