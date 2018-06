Paulo Branco vence batalha judicial contra Terry Gilliam por causa de filme

A decisão do Tribunal de Recurso em Paris sobre o processo judicial que opôs Paulo Branco ao realizador Terry Gilliam, por causa do filme “O homem que matou D. Quixote”, foi favorável ao produtor português, como disse à Lusa.

“[A decisão] foi favorável, completamente, a 100%. Em toda a linha, como se costuma dizer”, disse à Lusa Paulo Branco.

A sentença conhecida conhecida esta sexta-feira diz respeito a um processo judicial que opunha o realizador Terry Gilliam ao produtor Paulo Branco, numa disputa legal por causa do filme “O homem que matou D. Quixote”, envolvendo o produtor português, porque este chegou a assinar contrato para produzir o filme, em 2016, mas o processo saiu gorado.

Terry Gilliam pediu a anulação do contrato de produção com a produtora Alfama Films, de Paulo Branco, e seguiu a produção e rodagem do filme com outros produtores, mas, em 2017, o Tribunal de Grande Instância de Paris declarou que aquele contrato continuava válido.

