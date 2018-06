Portugueses e espanhóis juntos em Luanda nos elogios a Ronaldo

Dezenas de portugueses e espanhóis vibraram esta sexta-feira, em Luanda, enquanto assistiam juntos ao primeiro jogo das duas seleções no Mundial 2018 da Rússia, partida que descreveram como “emocionante”, com elogios dos dois lados a Ronaldo.

Ao fim da primeira parte, em que Portugal vencia por 2-1, torcedores portugueses vaticinavam a vitória da seleção das quinas, enquanto os espanhóis confiavam no triunfo de Espanha, baseando-se ambos no desempenho das equipas, previsão que saiu gorada pelo empate a três golos. O evento, promovido pelas embaixadas dos dois países em Luanda, juntou na capital angolana adeptos das duas seleções, mas também muitos angolanos.

No meio de algum nervosismo, Luísa Silva, torcedora portuguesa, manifestava-se certa de uma vitória de Portugal. “Somos os melhores, não há hipótese nenhuma para mais ninguém, somos nós. Acho que o Cristiano ainda marca mais um e Portugal está em força. Neste jogo ele não sai a meio, fica até ao fim”, disse Luísa Silva, que acertou as suas previsões sobre o jogador da Madeira, autor dos três golos da seleção portuguesa.

Patrícia Rodrigues, outra fã portuguesa, manifestou surpresa quanto ao desempenho da seleção portuguesa. “Vou ser sincera, não estava a achar que Portugal ia ter tanta sorte e que ia já marcar tanto. Normalmente, Portugal tem menos sorte nestes campeonatos, mas está a surpreender. Estava um bocadinho mais reservada, mas ainda bem, está a ser bom”, disse.

Nervosa, enquanto torcia pela seleção do seu país, Patrícia Veliz reconhecia, no final dos primeiros 45 minutos, que Espanha “estava muito melhor”, mas que Portugal estava a ter “mais sorte”. Sobre o desempenho de Cristiano Ronaldo, a torcedora espanhola não teve dúvidas: “joga no Real Madrid, aprendeu em Espanha e não em Portugal”.

Dezenas de angolanos juntaram-se também a portugueses e espanhóis para assistir ao jogo. Um deles foi o cantor angolano Maya Cool, que, com a bandeira de Portugal amarrada ao pescoço, previa uma vitória portuguesa. “É o primeiro jogo da nossa seleção e as expectativas estão ao rubro, acredito que mesmo os jogadores estão nervosos em campo, quiçá nós aqui de fora. Estou arrepiado até agora, estou emocionado, mas acredito e o meu vaticínio é 3-1 Portugal”, antecipou.

No final da partida, os embaixadores de Portugal, João Caetano Silva, e de Espanha, Manuel Hernandez Gomez, consideraram o jogo emocionante e o resultado justo. “Foi um jogo emocionante, com muitas variações de resultados. A Espanha é uma grande equipa, mas hoje tivemos um Cristiano Ronaldo no seu melhor e o resultado disso foi o empate a três golos. Foi um jogo que toda a gente adorou, com muitos golos e com muitas jogadas bonitaos”, disse João Caetano da Silva.

Por sua vez, Manuel Hernández Ruigómez considerou a partida “incrível, muito bom, cheio de nervos”, com “um bom resultado para os dois”. “Somos irmãos”, atirava, conformado com o resultado final e desejando uma final ibérica.

Continuar a ler