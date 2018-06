“Será em Lisboa este ano!” Está confirmado, a cerimónia das estrelas Michelin 2019 vai ser em Portugal

A próxima cerimónia de entrega das estrelas Michelin vai realizar-se, pela primeira vez, em Lisboa, confirmou fonte oficial do Guia ao Observador. “Será em Lisboa este ano!”, afirmou Angél Pardo, responsável de comunicação da marca.

No passado sábado, o Expresso deu a notícia (que entretanto foi retirada do site) de que a cerimónia ia estrear-se em solo português. Vários outros meios de comunicação começaram a dar a novidade mas nenhum tinha confirmação de fonte oficial — até agora. Segundo o que se sabe, no próximo dia 25 de junho vai realizar-se uma conferência de imprensa no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa onde, tudo indica, mais pormenores serão dados sobre esta novidade. Esta apresentação oficial deverá contar com representantes do Guia, claro, mas também com o Ministro da Economia (Manuel Caldeira Cabral), o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (Fernando Medina) e o presidente do Turismo de Portugal (Luís Araújo).

A cerimónia, que envolve cerca de 500 pessoas, entre elas alguns dos melhores cozinheiros da Península Ibérica, vai realizar-se no dia 21 de novembro e decorrerá no remodelado Pavilhão Carlos Lopes — onde o Peixe em Lisboa, por exemplo, acontece há dois anos seguidos.

Continuar a ler