Sporting vai a Brighton e recebe Marselha de Rolando e Mitroglou

Apesar da crise que se vive no Sporting, o clube de Alvalade já tem marcados os jogos da equipa principal para a pré-temporada. Os leões vão viajar para a Suíça e em Agosto encontram o Brighton, de Chris Hughton.

O primeiro jogo está marcado para sábado, dia 7 de julho, com adversário ainda por conhecer. No dia 12, terça-feira, o Sporting joga contra o FC Nantes, que alcançou o nono lugar na liga Francesa na época passada e tem o ex-treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, como a nova aposta. Os “leões” vão ainda defrontar o francês OGC Nice e o holandês PSV Eindhoven.

Tal como o plantel que vai ser apresentado é uma incógnita — com as rescisões de nove jogadores este mês — também o adversário dos leões no jogo de apresentação ainda não é conhecido. O encontro vai ser no dia 21 de julho, no Estádio José de Alvalade. Seguem-se o Sporting da Covilhã, no Estádio Aurélio Pereira e o Marselha, de Rolando e Mitroglou, em Alvalade, para o Troféu 5 Violinos.

A 3 de Agosto os leões jogam um particular com o Brighton, em Inglaterra. O clube da Premier League alcançou o 19º lugar na época passada e tem no plantel Ezequiel Schelotto, lateral-direito italiano que jogou em Alvalade entre 2016 e 2017.

Eis o calendário completo da pré-época:

Dia 7 de Julho – Adversário a designar

Dia 10 de julho – Adversário a designar (Suíça)

Dia 12 de Julho – Sporting – FC Nantes (Suíça)

Dia 14 de Julho – Sporting – OGC Nice (Suíça)

Dia 16 de Julho – Sportig – PSV Eindhoven (Suíça)

Dia 21 de Julho (Jogo de Apresentação aos Sócios) – Adversário a designar (Estádio José Alvalade)

Dia 25 de Julho – Sporting – Sporting da Covilhã (Estádio Aurélio Pereira, Academia)

Dia 28 de Julho (Troféu 5 Violinos) – Sporting – Ol. Marselha (Estádio José Alvalade)

Dia 3 de Agosto – Brighton & Holve Albion – Sporting (Brighton)

Os “leões” anunciaram também a equipa médica para a próxima época: Jorge Pimenta saiu do Vitória de Setúbal e tornou-se no novo diretor clínico. Já Miguel Costa transita do volei para o futebol e Ricardo Figueira deixou a equipa médica do hóquei.

Equipa técnica para a próxima temporada:

Director Clínico – Dr. Jorge Pimenta

Médicos – Dr. Miguel Costa e Dr. Ricardo Figueira

Enfermeiros – Carlos Mota, Luís Simões e Rúben Duarte Fernandes

Fisioterapeutas – Rodrigo Maturana e Guilherme Silva

Continuar a ler