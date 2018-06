Vote aqui: quem ganha (ou não) no jogo Portugal-Espanha?

É um duelo a que estamos historicamente habituados e que desta vez vai ter palco no estádio Fisht, na cidade russa de Sochi: a seleção de futebol portuguesa vai defrontar a vizinha Espanha no primeiro jogo do grupo B e no segundo dia do Mundial de 2018. As estatísticas têm cada vez mais confiança na vitória portuguesa, embora os espanhóis continuem teoricamente com mais hipóteses de ganharem.

O veredito só vai ser revelado às 19h de Portugal Continental, quando a partida começar. Falta algum tempo, nós sabemos, mas a ansiedade está a inflamar e a curiosidade também. É por isso que preparámos uma sondagem onde cada um dos nossos leitores pode opinar sobre o que acha que vai acontecer na Rússia no jogo entre os dois vizinhos ibéricos.

Será que Portugal vai seguir a mesma estratégia de empates que nos levou à vitória do Euro 2016? Será que a Espanha vai responder positivamente às estatísticas que lhe vão dando a vantagem? Ou será que Fernando Santos tem razão e vamos mesmo ganhar o primeiro jogo do campeonato? Diga-nos de sua justiça aqui em baixo.

