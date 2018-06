Bruno de Carvalho proíbe comissão de Marta Soares de entrar em Alvalade: “Vamos entrar em algo que eu não queria”

Em entrevista à SIC este sábado, o presidente do Sporting Clube de Portugal voltou a insistir que para si e para os membros da direção do Sporting, “Jaime Marta Soares não é o presidente da Mesa da Assembleia Geral”, mesmo após decisões judiciais que foram contrárias à sua posição. E promete uma guerra jurídica a começar já daqui a dois dias: “A partir de segunda-feira vamos entrar em algo que eu não queria”, afirmou Bruno de Carvalho, garantindo que as pessoas da comissão nomeada por Jaime Marta Soares estão “absolutamente proibidas de entrar nas instalações do Sporting”.

Temos uma mesa da Assembleia Geral que se demitiu e um presidente que se demitiu por duas ou três vezes e depois verificou que isso não ia ao encontro dos seus intentos”, disse Bruno de Carvalho

Para o líder do Conselho Diretivo suspenso preventivamente, “Jaime Marta Soares demitiu-se e ao nível da lei basta fazer o que ele fez, vir a público dizer que estava demitido”. A comissão de gestão, disse, não existe, como não é um ato legítimo a sua nomeação por uma comissão que considera “ilegal” e que não pode fazer mais do que “gestão corrente”. “Acabou-se esta golpada no Sporting”, afirmou.

Em mais uma entrevista bizarra do presidente do Sporting, com silêncios cada vez que era interrompido com uma pergunta pelo entrevistador e tratando-o de forma paternalista, Bruno de Carvalho negou ter tentado contratar Ricardo Sá Pinto e Luiz Felipe Scolari para orientar a equipa de futebol do clube. “São bons amigos e mando-lhes um grande abraço, desejo-lhes tudo de bom. O Mano Menezes [mencionado pelo jornalista] não conheço”, disse ainda, acrescentando que o treinador “está escolhido” e será anunciado “para a semana”.

E se eu lhe disser que se eu quiser não há Assembleia Geral nenhuma porque basta-me meter uma providência cautelar com a verdade sobre os factos e não há AG nenhuma? Não farei isso. Esta segunda-feira vou fazer todas as providências cautelares que tiver, esta comissão [de fiscalização] que eu chamo de pelotão de fuzilamento?”

Bruno de Carvalho disse ainda que, pelo seu entendimento dos estatutos, não poderá comparecer à Assembleia Geral de destituição de 23 de junho, para se defender das acusações de Jaime Marta Soares. Pouco depois, Marta Soares entrava em direto na RTP3 e contestava essa posição: “Bruno de Carvalho está a vitimizar-se, ele vai à Assembleia Geral se quiser. Desafio Bruno de Carvalho com simpatia e respeito para que vá à AG.”

O presidente do Sporting disse ainda que é “totalmente falso” que tenha dispensado Jorge Jesus antes da final da Taça de Portugal. Algo que Rui Patrício invoca na sua carta de rescisão ter ouvido (assim como o ouviu o restante plantel) da boca de Jorge Jesus. Bruno de Carvalho refere que Jorge Jesus não foi dispensado, tratou-se de uma “rescisão por mútuo acordo”.

“Já estava prevista a saída de vários dos jogadores [que rescindiram].” De todos? “Do Rafael [Leão] não.” “Por exemplo o William e o Rui Patrício já deviam ter saído na época passada. Não saíram. Já se percebeu que foi um ato errado mas por minha vontade, sendo excelentes jogadores, por minha vontade já tinham saído na época passada.” Porque é que não saíram, então? “Foi considerado que eram absolutamente imprescindíveis para poderem sair.”

A minha relação de proximidade com os jogadores de futebol passará a ser praticamente nula, passará a ser feita por Augusto Inácio. Excepto a nível de modalidades, aí vai-se manter. Corremos o risco de ser campeões em todo menos no futebol sénior masculino”.

“Se Deus quiser justiça será feita” no dia 23, acrescentou Bruno de Carvalho. “O que nos trouxe a este momento foi um acontecimento criminoso na Academia” e não a sua gestão, defendeu ainda.

As rescisões de contrato dos jogadores também foram um tema comentado por Bruno de Carvalho. “Elas vão cair todas, é a garantia que dou aos sportinguistas. Os jogadores não têm nada por onde se agarrar naquelas rescisões, entraram por um caminho chato, mal aconselhados pelos advogados que não lhes explicaram as consequências jurídicas para eles [do que lá está escrito], de calúnia e difamação”, apontou.

As tensões, a AG de destituição e a intervenção dos tribunais

Nas últimas semanas os atritos entre a Direção do Sporting, presidida por Bruno de Carvalho, e a Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube, presidida por Jaime Marta Soares, têm aumentado de intensidade. A Direção do clube, considerando a MAG e o Conselho Fiscal e Disciplinar demissionários depois de uma demissão em bloco nestes dois órgãos, entendeu ser responsabilidade sua nomear um órgão de fiscalização para assegurar a transição nos dois órgãos.

Este órgão de fiscalização, nomeado por Bruno de Carvalho e presidido por Elsa Judas, chegou a convocar duas Assembleias Gerais (AG): uma para este domingo, 17 de junho, e outra para dia 21 de julho. Na primeira, o Conselho Diretivo tencionava submeter à aprovação dos sócios o Orçamento do Sporting para a próxima temporada e algumas alterações aos estatutos. Se aprovadas, estas iriam dotar a Direção do clube de poderes mais amplos. A segunda seria uma Assembleia Geral eleitoral, para eleger os novos membros dos dois órgãos demissionários (Conselho Fiscal e Disciplinar e Mesa da Assembleia Geral). Contudo, o tribunal considerou as AG ilegais, já que foram convocadas por um órgão cuja legitimidade a justiça não reconhece.

Paralelamente a este processo, um outro conselho de fiscalização nomeado pelo ainda presidente da MAG, Jaime Marta Soares, decidiu suspender preventivamente (isto é, sem auscultação prévia dos suspensos) o Conselho Diretivo, dando aos seus elementos dez dias para responderem a uma nota de culpa. Marta Soares, o único que tem poderes para nomear comissões de gestão e fiscalização (como os estatutos preveem e os tribunais reconheceram), viu a justiça confirmar que é ainda o presidente da MAG. Isto porque não se cumpriram os pressupostos estatutários necessários para Marta Soares ficar esvaziado de poder: não só a renúncia não foi comunicada oficialmente ao Conselho Fiscal do clube, como não foi ainda eleito nenhum sucessor.

No próximo sábado, dia 23 de junho, há uma Assembleia Geral marcada para votar a destituição de Bruno de Carvalho como presidente do Sporting. Aquando do anúncio da nota de suspensão à Direção do Clube, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou que revelaria os membros da comissão de gestão que governará o clube “nas próximas horas”. Tal não aconteceu até ao final da tarde deste sábado.

