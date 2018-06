Bruno Magalhães segue em terceiro no Rali do Chipre

Após as sete especiais disputadas este sábado, o português Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5) segue na terceira posição do Rali do Chipre, quarta prova do Campeonato da Europa de Ralis (ERC), que é atualmente liderado pelo finlandês Juuso Nordgren.

Bruno Magalhães segue a 8,8 segundos de Juuso Nordgren (Skoda Fabia R5), que soma o tempo total de 53.07 minutos, menos 4,8 segundos do que o cipriota Simos Galatariotis, que é segundo.

O piloto português, segundo classificado no campeonato europeu de ralis, atrás do russo Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5), admitiu ter tido algumas dificuldades em três especiais.

“Não tínhamos o ‘set up’ ideal e sofremos um bocadinho. Perdemos bastante tempo. Mas mudámos as afinações para as últimas três passagens e resultou bastante melhor. O andamento e a confiança regressaram e estamos muito satisfeitos com o terceiro lugar”, disse o piloto, em declarações à sua assessoria de imprensa.

Bruno Magalhães acredita que está tudo em aberto para o último dia de prova: “O rali é duro, os troços muito particulares que exigem trabalho redobrado. Temos de evitar problemas e chegar ao final e conseguir o maior número de pontos. Neste momento está tudo aberto para o dia de amanhã [domingo]”.

