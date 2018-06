Como ganhar por dois golos de diferença sem rematar à baliza

Depois do empate a uma bola entre Argentina e Islândia, a Croácia entrava em campo frente à Nigéria a precisar de ganhar para assumir a liderança do grupo D, nesta jornada inaugural do Mundial 2018. Os croatas precisavam de ganhar, mas, para o fazer, não precisaram de rematar. Pelo menos, na direção da baliza. Confuso?.

Liderados pelas estrelas Modric e Rakitic, os croatas cedo começaram a mandar na partida, assumindo as rédeas do encontro muito graças à qualidade do seu meio campo. Além dos astros de Real Madrid e Barcelona, a Croácia contava na zona intermédia do terreno com o critério e técnica apurada de jogadores como Perisic, Rebic e Kramaric, no apoio ao ponta de lança Mandzukic. A posse de bola era boa, a construção de oportunidades não era má, mas a finalização revelava-se péssima. Um, dois, três remates desenquadrados com a baliza nigeriana. Outro bloqueado pela defesa. Intervenções do jovem guardião Uzoho nem vê-las, mas a Croácia não desistia de rematar.

De repente, pontapé de canto para os europeus. Bola na área, desvio ao primeiro poste e toque de Mandzukic, bem perto da baliza. A bola ia na direção certa? Não, mas também não foi preciso. No sítio errado à hora errada, o ex-Feirense Etebo fez o que os croatas pareciam não conseguir de forma alguma: introduzir a bola no fundo das redes e abrir o marcador. Auto golo do nigeriano, azarado, pois claro, mas oportuno do ponto de vista croata. Sem saber ler nem escrever (pelo menos, de forma acertada), a Croácia via-se com uma preciosa vantagem. E não se pode falar de injustiça, já que, até ao intervalo, nem uma nem outra equipa conseguiram fazer qualquer remate enquadrado com a baliza adversária. Muita parra e pouca uva para um jogo com intervenientes de tamanha qualidade, mas escassa pontaria.

Se o primeiro tempo terminou com um golo e zero remates enquadrados, o segundo não se revelou muito melhor. Foi preciso esperar pelo minuto 59 para assistir ao primeiro tiro com a direção certa. Não lhe chamemos tiro, vá; se o fosse, seria de pólvora seca. Ironia das ironias? Foi a Nigéria a primeira a acertar no alvo, mas com um remate saído da cabeça de Ighalo fraco e à figura de Subasic.

Seguiu-se mais do mesmo durante cerca de dez minutos, até que, aos 71′, Mandzukic foi agarrado na área e a Croácia beneficiou de uma grande penalidade. Modric encarregou-se da conversão e não vacilou, enganando Uzoho e fazendo o 2-0. Resultado: um remate enquadrado com a baliza, dois golos. “Melhor do que isto é difícil”, pensavam os croatas.

E desengane-se quem pensar que a Nigéria, em desvantagem no marcador, fazia melhor do que os croatas na busca pelo empate. Nada disso. Ao minuto 82, Balogun protagonizou a segunda e última tentativa dos nigerianos na direção da baliza, imitando o compatriota Ighalo e atirando fraco para as mãos de Subasic.

Até final, a Croácia pintou a estatística com cores menos “embaraçosas”e igualou o número de remates enquadrados com o de golos marcados. Kovacic, recém entrado, atirou para boa defesa do guardião nigeriano, num lance onde… deveria ter passado. Perisic estava sozinho ao segundo poste, com a baliza deserta à sua frente, e poderia ter feito algo histórico, ao rematar para o fundo das redes e fazer o terceiro golo croata em apenas dois remates acertados.

Tal não aconteceu, mas a Croácia não se pode queixar da sorte, num jogo onde chegou ao intervalo em vantagem sem qualquer remate enquadrado com a baliza e de onde saiu na liderança do grupo D, com uma vitória por 2-0 e um par de remates na direção da baliza.

Continuar a ler